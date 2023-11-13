《以愛為營》王鶴棣深吻白鹿太犯規 眼鏡摘掉「霸道總裁變奶狗」
陸劇《以愛為營》由白鹿直球攻陷霸氣總裁王鶴棣，最甜蜜的橋段是時宴（王鶴棣飾演）摘掉金絲眼鏡，攔腰摟住鄭書意（白鹿飾演）深吻，微博熱搜量高達216.5萬次，更有不少觀眾寫下「王鶴棣荷爾蒙爆棚，從吃醋到接吻，時宴接吻時的嘴角上揚，誰能理解這一刻我的發瘋」、「沒想到時宴萬年的初吻，居然是鄭書意主動的」。
記者羅凌筠／綜合報導
劇中，鄭書意知道時宴放棄家族企業、創業不易後，堅定地稱讚他說：「時宴你做得很好。」時宴聽聞1秒從霸總變成小孩，語帶誘惑的回說：「真的嗎？那有什麼獎勵？」隨後，鄭書意鼓起勇氣，踮起腳尖輕輕吻上對方，只見時宴被親到勾起嘴角，伸手霸氣僂住鄭書意，隨手將眼鏡摘掉加深這個初吻。
王鶴棣在劇中總是身穿黑色西裝配金屬邊框眼鏡，他曾在接受訪問中自曝印象最難忘的片段是「大結局婚禮」，意外劇透兩人將步入禮堂的甜蜜結局，而被問到時宴心目中的理想女友時，他則毫不猶豫說出「鄭書意這樣的」，言語中都透露著霸道總裁的氣質。
白鹿也不藏私，在微博上公開「鄭書意的『意學』追愛攻略」，第1個攻略是「彩虹屁」，劇中鄭書意不時就誇時宴，直言看到對方就「心花怒放、欣喜若狂、興高采烈」；其二是「打直球」，不論是「我可以追你嗎？」還是「時總你剛剛是不是吃醋了？」句句都撩得時宴喜不自禁；最後一個是「隨時隨地的發揮」，鄭書意一遇到時宴，就算自己腳受傷了，也能大展「醫學奇蹟」馬上投懷送抱。
《以愛為營》改編自晉江文學城翹搖小說《錯撩》，劇情講述外貌、能力出眾的財經記者鄭書意，為了報復前男友和小三，偶遇銘豫雲創總裁時宴，鄭書意誤以為對方是小三的小舅舅而有意接近，錯撩「時宴」想成為小三的舅媽，兩人從最初的歡喜冤家，日久生情、相愛相戀，是一段充滿心動、博弈和甜蜜交織的浪漫故事。