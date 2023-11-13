全昭旻交出Running Man名牌！最後1集痛哭噴鼻涕 劉在錫槓上酸民
南韓長壽節目《Running Man》歷經13個年頭，中間汰換4次班底，2017年4月再加入新血全昭旻、梁世燦，但全昭旻在陪伴觀眾6年多後也決定下車，她出演的最後一集昨（12）日公開，全昭旻哭得一把鼻涕一把眼淚，讓成員、製作團隊、觀眾相當不捨。
記者陳雅蘭／綜合報導
《Running Man》最新一集以全昭旻的視角為開頭，她從2017年4月3日開始，每週一都要報到製作組，經過328次的拍攝後，終於迎來最後一次打卡上班，全昭旻哽咽的說：「人一旦習慣了，就感受不到這有多珍貴，因為今天是最後一次（錄影）了，上班路也有點不一樣，和成員們說的每句話也變得不同，哪怕是平時會說的話，也會覺得很珍貴吧。」她同時感嘆，結束錄影後就要交出任務包跟名牌，感到不捨。
為了歡送全昭旻，劉在錫、池錫辰、金鍾國、哈哈、宋智孝 、梁世燦全員換上「長工服」來凸顯全昭旻的美貌，劉在錫也替她澄清離開節目的原因並非網友惡評，僅是為了夢想才忍痛退出《Running Man》，劉在錫說：「不是這樣的，才不是因為這樣，而且如果是因為惡評的話，那不管怎樣更應該要留下來啊，如果是因為這樣，為什麼是受害者失去工作？如果昭旻被惡評傷到，我們是不會輕易饒恕的！」梁世燦也附和：「這拳頭是不會輕饒的！」
節目尾聲，製作組全員寫信件給全昭旻，全昭旻爆哭分享最終感言：「我從小的夢想就是出演綜藝，能和夢想中的哥哥姊姊們一起，和有能力的哥哥們一起工作，是我的榮幸。不知道我的笑容能帶來多少歡笑，但給觀眾們帶來笑容的同時，我自己也很幸福、很高興、很享受，不知道我未來的人生中還有多少大事，但我認為這是我人生中最重要的一部分，沒有比這個更榮耀的位置了，是一份珍貴的記憶。在《Running Man》工作過，以及仍然在堅守著崗位的製作單位、編劇、導演，以後也要愛哥哥們，希望大家多多喜愛《Running Man》。我以後也會關注的，拜託了。」
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