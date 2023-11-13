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7-11黑色購物節來了！「美式咖啡、珍奶」買2送2　日用品也買1送1

▲7-11開打黑色購物節，全台門市祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11開打黑色購物節，全台門市祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

雙11消費大檔才剛過，緊接著又是「黑色購物節」，7-11率先公佈超商通路優惠，11月22日起限時5天，全台門市祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶買2送2；門市另有超過10款人氣日用品買1送1。

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迎接黑色購物節，7-ELEVEN整合線上線下優惠齊發，全台門市自11月22日至11月26日限時5天，祭出濃萃美式咖啡、黑糖珍珠撞奶同品項任選買2送2、大杯精品美式咖啡買2送1。此外，還有超過10款日用品指定品項皆買1送1，《NOWnews》整理優惠品項清單一次看。

🟡7-11黑色購物節優惠（11月22日至11月26日）

▲7-11黑色購物節優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲7-11黑色購物節優惠。（圖／業者提供、記者整理）
7-11門市「國際精品專櫃」今（13）起至12月12日長達一個月期間，舉辦「用品年終慶」活動，指定品項任選第2件4折，以價低者折。包括韓國Jmella護手霜、韓國Milk Baobab白麝香氛旅行組、法國綠色樹濃縮洗碗精、日本小久保室內芳香劑等，皆享任選第2件4折。

線上平台「i預購」則於11月24日至11月30日同步開跑黑色購物節活動，最高享10% OPEN POINT點數回饋，下單即免運回饋，單筆消費滿555元，再抽市值超過6萬元的三星手機。

▲7-11國際精品專櫃開跑「用品年終慶」，指定品項任選第2件4折。（圖／業者提供）
▲7-11國際精品專櫃開跑「用品年終慶」，指定品項任選第2件4折。（圖／業者提供）
近日冷空氣來襲降溫有感，全家便利商店鎖定台灣火鍋市場年產值上看400億元，化身24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，在全台門市展開火鍋季，開賣近300款鍋物及週邊商品，即日起至2024年2月20日期間，指定商品任選3件享8.8折優惠。
 
此外，門市「即興開鍋專區」更集結逾40款名店商品，11月28日前任選2件7.9折，且可用19元加購麒麟霸啤酒330ml。首推獨家販售的「老四川麻辣牛肉麵」，將於11月15日正式開賣，原價79元、11月28日前嘗鮮價69元。

▲全家「即興開鍋專區」集結逾40款名店商品，指定品項任兩件7.9折。（圖／業者提供）
▲全家「即興開鍋專區」集結逾40款名店商品，指定品項任兩件7.9折。（圖／業者提供）
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