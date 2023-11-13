7-11黑色購物節來了！「美式咖啡、珍奶」買2送2　日用品也買1送1

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🟡7-11黑色購物節優惠（11月22日至11月26日）
7-11門市「國際精品專櫃」今（13）起至12月12日長達一個月期間，舉辦「用品年終慶」活動，指定品項任選第2件4折，以價低者折。包括韓國Jmella護手霜、韓國Milk Baobab白麝香氛旅行組、法國綠色樹濃縮洗碗精、日本小久保室內芳香劑等，皆享任選第2件4折。
線上平台「i預購」則於11月24日至11月30日同步開跑黑色購物節活動，最高享10% OPEN POINT點數回饋，下單即免運回饋，單筆消費滿555元，再抽市值超過6萬元的三星手機。
近日冷空氣來襲降溫有感，全家便利商店鎖定台灣火鍋市場年產值上看400億元，化身24小時不打烊的「巷口鍋物專賣店」，在全台門市展開火鍋季，開賣近300款鍋物及週邊商品，即日起至2024年2月20日期間，指定商品任選3件享8.8折優惠。
此外，門市「即興開鍋專區」更集結逾40款名店商品，11月28日前任選2件7.9折，且可用19元加購麒麟霸啤酒330ml。首推獨家販售的「老四川麻辣牛肉麵」，將於11月15日正式開賣，原價79元、11月28日前嘗鮮價69元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！