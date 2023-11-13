壘球／全國原住民族慢壘賽　榮隆建材、北海鱈魚香絲稱王

我是廣告 請繼續往下閱讀
經2天的比賽完成第1輪賽事後，最終冠軍戰則由Big Foot大腳鹽糖隊及榮隆建材隊進行對決，在冠軍賽Big Foot大腳鹽糖隊雖然一開始就靠著高飛犠牲打先馳得點以1分領先，但隨後榮隆建材隊也立刻還以顏色追平比數，雙方一路戰況膠著，直到第五局榮隆建材隊靠著接連的安打以6比1領先，奠定了勝利基礎，雖Big Foot大腳鹽糖在第六、七局努力追回2分，但最後榮隆建材仍以6:3拿下比賽勝利，展現了永不放棄的強者氣勢。
在45U組方面，冠軍戰由北海鱈魚香絲隊出戰狂盛隊，二局下半2人出局北海鱈魚香絲隊靠著連續安打先下一城，四局下鄭宇辰(Pawong angah)補上一發陽春炮，以2:0比分帶進下半場，五局下余正雄(A’foto’nor)靠著左外野手判斷失誤跑出場內全壘打再下一城，最終以3比0帶走勝利，成功抱回賽事金盃。
最終成績公開組由榮隆建材隊勇奪冠軍、Big Foot大腳鹽糖隊榮獲亞軍、臺東名碁隊及法尼斯隊分別奪得季軍與殿軍。45U組由北海鱈魚香絲隊榮獲冠軍、狂盛隊、新北原協隊及分別獲得亞軍及季軍。
個人獎部分如下；打擊獎第一名-陳亞峻 (Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第二名-陳凱倫(Big Foot大腳鹽糖)、打擊獎第三名-葉仲益(榮隆建材)、、MVP─林志宏(榮隆建材)。