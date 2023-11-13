▲草莓竟然是大腦守護神　研究發現：草莓的神奇成份除了抗氧化、抗癌還可延緩失智症

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研究發現每日食用草莓有助於降低中年人群失智症風險。（圖／Shutterstock）
在為期12周的研究中，30名患有輕度認知障礙且體重過重的參與者被要求停止食用所有莓果——除了每天早餐時攪拌在水中的一包補充劑粉末。其中一半的參與者，年齡介於50至65歲之間，收到的補充劑相當於一杯整顆草莓（標準份量），另一半則獲得安慰劑。
研究人員追蹤了參與者的長期記憶、情緒和代謝健康狀態。結果發現，草莓粉組的參與者在單詞列表學習測試上表現更佳，且抑鬱症狀顯著減少。
草莓的神奇成分：抗氧化劑與健康效益「草莓和藍莓都含有稱為花青素的抗氧化劑，這類化合物對於許多莓果健康益處，如代謝和認知增強等，都發揮著重要作用，」辛辛那提大學醫學院精神病學和行為神經科學系的榮譽教授羅伯特·克里克里安博士表示。他去年研究了藍莓消費對健康的影響。
草莓中含有花青素的抗氧化劑，對於代謝和認知增強有益處。（圖／Shutterstock）
草莓的潛在作用：抗炎與認知功能克里克里安博士指出，草莓中還含有鞣花酸和橢圓酸，這些成分具有抗炎、抗氧化、抗菌和抗癌特性。他認為，研究中的草莓可能通過減少大腦中的炎症來改善認知功能。「中年開始，執行能力就開始下降，過量的腹部脂肪，如胰島素抵抗和肥胖，會增加炎症，包括大腦中的炎症，」他解釋道。
克里克里安博士表示，未來的研究應該包括更多的參與者和不同劑量的草莓。值得注意的是，這項研究獲得了加州草莓委員會的支持，包括草莓和安慰劑粉末的資金和捐贈，但該組織並未參與研究的設計、數據收集與分析，或結果的發布。
這項研究為我們揭示了草莓對健康可能帶來的正面影響，特別是對於中年人群減緩失智症風險的潛在作用。在享受草莓的同時，我們也許可以更期待其對身體和大腦健康的益處。草莓，這個既美味又富有營養的水果，現在更增添了一份對健康的關懷。
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