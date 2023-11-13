假投資真詐騙！犯嫌得手1400萬欲潛逃出境 新北警機場逮人畫面曝
新北市刑大日前接獲民眾報案稱，詐騙集團成員以「假投資股票」方式，騙取金額共計新臺幣1,400餘萬元，案經調查，臺灣桃園地方檢察署指揮刑警大隊，於近日執行3波拘提，將14人以刑法詐欺罪嫌移送偵辦，其中一名陳姓犯嫌還一度搭乘計程車往桃園機場企圖潛逃出境，所幸最終仍成功攔截。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，張姓及簡姓被害人日前在臉書、LINE等社群軟體點閱投資廣告，並依指示加入不明LINE群組後，下載詐騙集團可於幕後操控漲跌之交易平台app，入金後還不斷被要求需補繳股票申購、管理及手續費等款項，沒想到2人照做後竟遭鎖倉、關閉交易平台，這才驚覺上當受騙。
新北刑大警報請地檢署指揮偵辦後，層層追查銀行、虛擬貨幣帳戶金流及分析監視器影像，近期於臺北、新北及桃園等地將涉案犯嫌拘提到案；拘捕過程中，警方發現陳姓犯嫌為躲避查緝，與女性友人自北市住家拖著大型行李箱外出，且搭乘計程車往桃園機場逃逸，緊急調派警力順立趕在陳嫌將逃往國外之前將其拘提到案。
新北刑大警強調，對於涉案犯嫌，必傾全力拘捕到案、依法偵辦，一個都跑不掉，並提醒民眾「假投資詐騙」往往造成巨大財產損失，民眾務必提高警覺，股票投資應循合法管道，對於鼓吹加入投資群組、勸誘購買股票應審慎判斷，避免遭詐騙受害，謹慎保護個人財務安全。