特企／OTT市場熱度增！愛奇藝緊追Netflix　friDay展現競爭優勢

除此之外，Disney+和LINE TV分別以19%和12%的市場占比列第四和第五，其餘平台的占比皆不及5%。這些數據突顯了OTT市場明顯集中，靠前平台影響了內容和使用主導的地位，包含Netflix、iQIYI愛奇藝及遠傳friDay影音。OTT市場將繼續保持引人注目的增長，吸引更多的觀眾和投資。
漫改日劇、甜寵韓劇、東方奇幻陸劇播出引話題 再掀追劇狂潮
爆紅動漫《派對咖孔明》真人版日劇在friDay影音獨家播出後，因主角向井理、上白石萌歌的完美還原，加上天馬行空的劇情在網路上引起廣泛的討論。除了日劇，friDay影音獨播的甜寵韓劇《犬系戀人》由男神車銀優、《絕世網紅》朴圭瑛主演，上演女主角接吻就會變成狗狗的劇情幽默十足，展現出韓劇不同的題材魅力；11月底李世榮、裴仁爀主演爆笑漫改劇《烈女朴氏契約結婚傳》也即將獨家播出，好戲推出不斷！
iQIYI愛奇藝年末也推出多部韓劇，包含懸疑驚悚的《7人的逃脫》、《惡人傳記》，及奇幻虐心的《白晝之月》，這些劇集以反轉的故事情節、精湛的演技和精心打造的畫面效果，贏得廣大觀眾讚譽。另外《運氣好的日子》由韓國影帝李星民及男神柳演錫主演，也即將在11月底獨家播出，勢必再掀起討論！
精采陸劇年末至2024新年也持續登陸iQIYI愛奇藝！演出《蒼蘭訣》爆紅的王鶴棣、「霸屏女王」白鹿主演《以愛為營》上演霸總與記者極致拉扯的浪漫愛情，近期開播及稱霸熱播榜首！而白鹿另一齣搭檔「流量男星」張凌赫主演的《寧安如夢》，講述深刻的兩世愛恨情緣，也備受期待；古裝愛情《一念關山》和展現東方奇幻的《念無雙》，分別由劉詩詩、唐嫣主演，二位都是許久未有電視劇作品的人氣女星，為該劇增添了不少亮點。古裝男神羅雲熙、宋軼主演大劇《顏心記》，演繹患臉盲症的郡王兼總捕頭與江湖女遊醫的愛情，也令人關注。多部大劇即將震撼上線，預示觀眾將迎來一場陸劇愛情盛宴！
熱門綜藝動漫24小時不間斷 iQIYI愛奇藝、friDay影音豐富題材精彩第四季
年末逢許多重要節慶，少不了闔家觀賞的娛樂內容，iQIYI愛奇藝播出由羅PD製作的農夫綜藝實境《種豆得豆》由金宇彬、李光洙、都暻秀、金基邦主演，以紀錄片方式展現好友們在農村耕種發生的趣事廣受好評，而台綜《滾石摘星號》由張震嶽領軍跨世代巨星尋找好聲音，多達80首滾石歌曲將以各種形式重新被演繹，帶領所有觀眾走入40年的本土音樂回憶！第四季至明年農曆新年期間也可期待多部優質陸綜上檔，如：跨國美食文化社交實境《中餐來了》、開放式公路旅行實境秀《哈哈哈哈哈4》、潮流經營類實境秀《潮流事業群》等，這些節目將為觀眾們帶來豐富多彩的娛樂體驗。而《間諜家家酒2》、《進擊的巨人The Final Season 完結篇後篇》、《DR.STONE 新石紀3 第二季度》等許多年輕族群、動漫迷喜愛的內容第四季也將持續更新，iQIYI愛奇藝多元又生動的內容接連不間斷，帶起第四季度的娛樂收視潮。
friDay影音新穎的綜藝內容也成為第四季度可關注的亮點，以獨特的節目形式和精心挑選參賽選手的賽制而備受矚目的《無名歌手戰第三季》也震撼回歸，參賽選手都展現了自己獨特的音樂風格和出色的歌唱實力，讓觀眾為之動容。哈林領軍的單車實境綜藝《騎吧！哈林小隊》持續熱播，像這樣的戶外實境節目展現了藝人不同以往的風貌，深受觀眾喜愛！11月則將帶來《極島森林2》，由陳柏霖領軍，將帶著藝人好友們上山下海，繼續探索台灣之美！觀眾們將再次透過螢幕感受到藝人們的熱情與真摯，從音樂選秀到真人實境，friDay影音在綜藝內容呈現出多元發展。
iQIYI愛奇藝與遠傳friDay影音這兩大平臺秉持著為觀眾帶來高品質、多元化的視聽體驗的宗旨，不斷努力提升內容品質和觀影體驗。無論是劇情緊湊的劇集還是充滿歡樂的娛樂內容，都將為觀眾打造出精彩繽紛的視聽世界！
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