特企／慷碩好水贊助公益路跑　與跑者一起傳遞正能量

癌友動起來 跑出健康和愛的力量
「鋼鐵晴」在女兒2歲時發現腦瘤、隔年又確診罹患乳癌；經歷一連串與病魔直球對決歷程的她，無疑是為愛勇敢、為愛而跑的最佳見證。第一次參加路跑活動，「鋼鐵晴」選擇參與這個有意義的公益活動，迎接人生首次的4K挑戰。在路跑當天，現場一位癌友粉絲認出了鋼鐵晴，合照中鋼鐵晴和她擁抱了一下，在那一刻癌友眼眶瞬間泛淚，這溫暖感染了在場所有人，從這一幕，我們看到癌友需要的是理解和支持；不需要多餘的言語，而運動正是讓大家用正能量相遇，一起動起來跑出健康和愛的力量。
為愛而跑的閨蜜們 實踐女力最佳代言人
慷碩跑團成員中有許多愛運動的好朋友姐妹、好閨蜜，在運動的過程中互相激勵、陪伴。其中Astrid、Rita、Karen三人正是這樣的正能量閨蜜，總是相互鼓勵要一起完賽。閨蜜的陪伴讓運動的習慣更能堅持，當偶爾想懈怠時，閨蜜們一句「我已經幫妳報好了明年的賽事」，就能再次渾身散發運動魂，「為妳我可以」這樣的閨蜜感情，推動她們持續為下一次的賽事繼續展開自我訓練。同時，在運動之餘，好閨蜜也會互相分享變美秘方，「運動打造身材，喝硅密水來維持健康美麗」就是她們最新的美麗祕訣。
慷碩生醫正是以「揪閨蜜喝硅秘」的口號支持今年裙襬澎澎路跑活動，也傳達對運動、補水及健康美麗的關注，更重要的是，大家一起「為愛而跑」，在響應公益的同時，每個參與者也開啟一個更認識自己、更愛自己的旅程！
美國BETA實驗室鑑定4500年精品好水
慷碩生醫「硅秘天然鹼性水」來自中央山脈大山背水源保護區的寶藏純淨水源。原水經美國BETA實驗室運用碳14定年法鑑定後，更發現水齡高達4500年，是世界稀有的「偏硅酸」天然鹼性pH9.0礦泉水，非電解或人工加工，不僅不會因接觸空氣而還原為中性水，更含有許多人體所需要的礦物質及微量稀有元素，有助維持健康。
據世界衛生組織統計，人體80% 的發病率與飲用水有關。慷碩生醫從最簡單也最重要的「水」開始，以最高規格工序殺菌裝瓶，推出精品礦泉水「硅秘天然鹼性水」，偏硅酸濃度高達90-110mg/L，含量高於礦泉水國際法規對偏硅酸礦泉水25mg/ L的認定；純淨又蘊含滋養能量的水體，滑順爽口，無硬水的澀感，還擁有回甘的天然風韻，是現代人日常水分補給的優質首選。
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