APEC在即！舊金山拚擺脫「鬼城」臭名　遭疑「治標不治本」

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過去有外媒曾在報導中指出，受到犯罪率升高、街友急遽增加、企業倒閉、人口外流等影響，舊金山不再是過去繁榮的城市，許多人甚至認為這座城市正在死亡。
舊金山在逐漸城市「空心化」的情況下，睽違78年再度舉辦大型世界領袖峰會。有美國媒體指出，這次的APEC成為舊金山市扭轉「曾經輝煌但正走下坡」形象的機會，市政府正美化街道、清除塗鴉與把居無定所的街友轉移至室內。
舊金山市長布里德（London Breed）表明，希望訪客回國時，能夠留下對舊金山市「安全、充滿活力和對商業開放」的印象。這次峰會及其系列活動預計會吸引約2萬名訪客。
《紐約郵報》在幾日前報導指出，在市中心的吸毒者、毒販、無家者在這星期都「神奇」消失，隨著政府籌辦APEC峰會，他們被轉移到城市的其他區域，居民指警方會清走無家者的帳篷，周邊也出現更多警員。
目前舊金山主要街道已清掃乾淨，路面坑洞重新補平，而多國外交官員、媒體、企業人士將駐足的購物暨商業區也有一整隊的警察在巡邏。
不過居民認為只能「治標不治本」，「當APEC峰會完結，出現的警員又會減少，那些帳篷也會回來，慢慢地出現，我們需要的是永久解決的方案。」
遊民聯盟（Coalition on Homelessness）執行董事Jennifer Friedenbach指出，「外面很艱難……人們都想離開街頭，但並沒有足以給所有人的（庇護所）名額。」
另外，在舊金山市的美化行動中，無牌小販如售賣熱狗的攤販也成為打擊對象，政府指它們會帶來衞生問題，但《舊金山市紀事報》（San Francisco Chronicle）指，一些批評者質疑城市針對小商販，而不是應對更迫切的衛生議題，例如芬太尼危機。