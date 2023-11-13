黃國昌反擊稱「不知柯P支持李全教」 綠營：那文哲大A十二門徒呢
民眾黨總統參選人柯文哲日前與立委參選人李全教同框，兩人互祝勝選遭諷是「黑白配」，傳出被納入民眾黨不分區立委的黃國昌挨批不敢吭聲，對此反嗆不知道柯文哲支持李全教，但自己絕不可能支持李全教。民進黨則表示，如果不知道柯是否支持黑金李全教，那準備要當民眾不分區立委，總要知道民眾黨重要幹部都是牛鬼蛇神、網友口中的「民眾堂」，「文哲大A的十二門徒，總要坦承面對。」
記者陳威叡／台北報導
民進黨發言人林楚茵指出，黃國昌過去不僅對徐永明收賄未置一詞，現在對柯文哲及民眾黨的黑金貪腐爭議也都輕輕放下、視而不見。就如柯文哲放任愛將高虹安把新竹淪為「建商天地」，涉助理費案遭起訴；金門縣長陳福海賄選定讞、判刑10個月，黃國昌也都視而不見。
林楚茵表示，文哲大A護航下民眾黨「十二門徒」遊走各地，包括遭貪污罪起訴的民眾黨社會力主任陳亞麟，涉嫌暴力討債的王冠鈞、北港區主任李順晟、花蓮縣議員傅國淵和雲林縣黨部執行長王新堯，涉嫌違法招標工程的苗栗縣副主委楊喬安及恐嚇危害安全罪的雲林縣議員陳乙辰，妨害風化的台南黨代表尤信元，聚眾賭博的西螺區副主任李凱信和西螺區主任楊瑞源，家暴的古坑區主任鄒子珉，詐欺罪的組織部主任宋雲飛，甚至還有利用職務機會詐領財物、偽造文書、洩密等罪遭起訴的前勞動局長陳信瑜等人，請問黃國昌為什麼也「一聲都不吭」，顯然就是昌氏雙標。