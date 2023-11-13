台股旺！三大法人買超逾182億 專家偏多看待：鎖定AI與半導體
美股走揚，台北股市今（13）日也跟著大漲，早盤一度漲逾270點，來到16961點，直逼萬七大關，盤中漲勢稍稍收斂，終場漲156點，收在16839點，漲幅近1%，成交金額新台幣2813億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超182.67億元。專家指出，整體來看，台灣景氣緩步復甦，美國經濟邁向軟著陸的機率高，為台股後市增添上升動力，中長期仍可留意AI、半導體等題材，可望出現更明顯的成長動能。
記者許家禎／台北報導
台股今日漲156.62點，收在16839.29點，成交值新台幣2813.6億元。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超182.67億元。其中，自營商買超18.22億元，投信買超5億元，外資及陸資買超159.45億元。
回顧台股上周表現，有1.1%漲幅，周線連二紅，另從資金流向來看，外資上周對亞股買賣金額，其中外資上周買超南韓12.9億美元，使得南韓成為新興亞股中資金淨流入最多的股市，再者是買超台股7億美元。
中信成長高股息經理人張圭慧表示，儘管上周五台股隨美股回檔，但仍不影響全周表現，周線連二紅，市場持續關注企業財報和美國聯準會（Fed）消息。整體來看，台灣景氣緩步復甦，美國經濟邁向軟著陸的機率高，為台股後市增添上升動力。
張圭慧說，近期上市櫃公司進入第 3季財報密集公布期，企業已公布財報普遍優於預期，市場正面看待後續的企業獲利增長，中長期仍可留意AI、半導體等題材，可望出現更明顯的成長動能，並在市場整理期間布建長線資金，增進並穩定資產規模成長。