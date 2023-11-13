藍白合國民黨底線為「全民調64比」？侯友宜喊話：希望有好結果
前總統馬英九日前拋出全民調推藍白合，傳出國民黨中央打算以6成侯柯、柯侯對比，4成政黨支持度，如果不接受，將全面開戰。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（13）日僅說，黨中央這段時間用心積極，希望兩黨協商有好結果，期待在積極同時，能夠越快完成，大家能夠一起往前走。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜、國民黨主席朱立倫今天下午出席「新住民團體侯援會成立大會」，會前接受媒體聯訪，針對馬英九基金會執行長蕭旭岑表達，馬英九立場還是建議全民調，尊重兩黨協商結果，不過前立法院長王金平說基層不滿，很多黨內人士也認為全民調不合理、不如自立自強？
對此，侯友宜回應，非常感謝馬、王關心政黨輪替，會將他們給予的關心化成動力，這段時間，看到人民非常期待政黨輪替，兩黨合作越快越好，兩黨主席都很期待在幕僚作業上，能更快更順利。
至於傳出國民黨中央打算以6成侯柯、柯侯對比，4成政黨支持度，如果不接受，將全面開戰？侯友宜僅簡短回應，黨中央這段時間用心積極，希望兩黨協商有好結果，期待在積極同時，能夠越快完成，大家能夠一起往前走。
另外，針對民眾黨總統參選人柯文哲聲稱，這幾天內要趕快決定，藍白合要採取什麽方式，侯友宜說，國民黨已經拿出最大善意，希望能夠讓柯文哲積極加入團隊行列內，期待柯文哲積極面對國民黨拿出的善意。