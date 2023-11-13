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丫頭突退連鎖飲經營果斷棄賺千萬！老公共進退「他也是當事人」

▲丫頭日前退出手搖飲品牌經營，老公共進退。經紀人回應了！（圖／丫頭IG）
▲丫頭日前退出手搖飲品牌經營，老公共進退。經紀人回應了！（圖／丫頭IG）

記者黃盈容/綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）近年副業經營有聲有色，被封「副業女王」。上月突然宣布退出共有400家門市、光台灣營業額就有上千萬的手搖飲品牌「不要對我尖叫」經營，令人驚訝。她當時表示：「公司的股東們在經營方向及理念上不盡相同」，因此忍痛卸下股東身分。而老公王惟立也跟著共進退，丫頭說：「老公也不能不支持，他也是當事人，但我很果斷，就直接選擇我自己離開」。對此，丫頭經紀個人表示，「不會回覆手搖的事」。

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▲丫頭上月宣布退出有400家店的手搖飲品經營。（圖／資料照，記者蕭涵云攝）
▲丫頭上月宣布退出有400家店的手搖飲品經營。（圖／資料照，記者蕭涵云攝）
丫頭當初和幾個朋友自創的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，今年2月丫頭出席記者會，還表示「不要對我尖叫」共有400家門市，光台灣營業額就有上千萬，相當看好今年全部營業額可以破億。未料8個月後因經營方向及理念上不盡相同，她認為沒有受到該有的合理尊重，且已經沒有實質權力，因此忍痛卸下退出品牌經營。

據《三立新聞網》報導，談到棄賺千萬心情？丫頭受表示：「我不是捨不得錢而是捨不得品牌」。老公王惟立之前也是股東之一，丫頭說：「老公也不能不支持，他也是當事人，但我很果斷，就直接選擇我自己離開」。

▲丫頭（右）與老公王惟立愛情與事業上都是最好的夥伴。（圖／丫頭IG）
▲丫頭（右）與老公王惟立愛情與事業上都是最好的夥伴。（圖／丫頭IG）
關於「不要對我尖叫」的詳情，丫頭表示有簽保密條款，無法多談。丫頭現專心經營「快電商」，她和網紅CEO森田、Vic 陳雋希成立快電商邁入第二個年頭，締造超過10億業績成長。她15號將低調出席快電商記者會。

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