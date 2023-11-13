丫頭突退連鎖飲經營果斷棄賺千萬！老公共進退「他也是當事人」
藝人丫頭（詹子晴）近年副業經營有聲有色，被封「副業女王」。上月突然宣布退出共有400家門市、光台灣營業額就有上千萬的手搖飲品牌「不要對我尖叫」經營，令人驚訝。她當時表示：「公司的股東們在經營方向及理念上不盡相同」，因此忍痛卸下股東身分。而老公王惟立也跟著共進退，丫頭說：「老公也不能不支持，他也是當事人，但我很果斷，就直接選擇我自己離開」。對此，丫頭經紀個人表示，「不會回覆手搖的事」。
記者黃盈容/綜合報導
丫頭當初和幾個朋友自創的手搖飲品牌「不要對我尖叫」，今年2月丫頭出席記者會，還表示「不要對我尖叫」共有400家門市，光台灣營業額就有上千萬，相當看好今年全部營業額可以破億。未料8個月後因經營方向及理念上不盡相同，她認為沒有受到該有的合理尊重，且已經沒有實質權力，因此忍痛卸下退出品牌經營。
據《三立新聞網》報導，談到棄賺千萬心情？丫頭受表示：「我不是捨不得錢而是捨不得品牌」。老公王惟立之前也是股東之一，丫頭說：「老公也不能不支持，他也是當事人，但我很果斷，就直接選擇我自己離開」。
關於「不要對我尖叫」的詳情，丫頭表示有簽保密條款，無法多談。丫頭現專心經營「快電商」，她和網紅CEO森田、Vic 陳雋希成立快電商邁入第二個年頭，締造超過10億業績成長。她15號將低調出席快電商記者會。