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「微量蛋白尿」是腎受損指標！　高齡長者患2疾病易有風險切勿輕忽

▲「微量蛋白尿」是腎受損指標！　高齡長者患2疾病易有風險切勿輕忽
▲「微量蛋白尿」是腎受損指標！　高齡長者患2疾病易有風險切勿輕忽

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣洗腎人口高居全球第一，然而許多老年人卻不知道「蛋白尿」是腎臟受損的指標。像77歲張先生，本身有糖尿病治療20年，之前蛋白尿檢查結果偶有發現蛋白尿的狀況。

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在後續糖尿病的治療過程中，張先生於微量蛋白尿檢查中也發現有微量白蛋白尿情形，台中榮總社區醫學科主任林鉅勝提到，在2021年張先生再次接受社區的微量白蛋白尿篩檢時，也確認是有微量蛋白尿狀況，但是張先生並不認為自己有腎臟病。

76名老年人有微量蛋白尿　只有1人自知慢性腎病

根據衛福部統計，腎炎腎病症候群及腎性病變在111年十大死因排名第10位，但是一般民眾對慢性腎臟病認知仍極其有限。

林鉅勝主任表示，目前研究皆指出「蛋白尿」是慢性腎病惡化的指標，但許多社區長者並不知道自己有蛋白尿，甚至有更多的長者不知道蛋白尿是腎臟受損的指標。

台中榮總在2021年於鄰近醫院周邊社區進行的醫療服務中也發現，共有234名平均超過70歲的社區老年人參加微量白蛋白尿篩檢，其中有76名老年人有微量蛋白尿，但是只有1位老年人認知自己有慢性腎臟病病史。

患2疾病易有微量蛋白尿　應早期發現、積極介入

台中榮總進一步分析顯示，有高血壓、糖尿病病史的老年人較容易出現微量蛋白尿。林鉅勝主任將這個研究成果發表於2023年國際老年學暨老年醫學學會亞太區域大會。

林鉅勝主任表示，初期腎臟病的症狀並不明顯，根據國衛院2002年的調查統計也指出，只有1成的慢性腎臟病患者知道自己有腎臟疾病，如果早期能夠藉由微量白蛋白尿（microalbuminuria）檢查偵測並積極處理，就能及早介入，延緩腎臟功能惡化的速度、需要洗腎的時間點以及併發症。

主任也提醒，社區的長輩要注意本身是否有微量蛋白尿的情形，尤其是有高血壓及糖尿病病史的長輩，更要注意並積極控制血壓及血糖來延緩腎臟功能惡化的速度。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59858

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