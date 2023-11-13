▲「微量蛋白尿」是腎受損指標！　高齡長者患2疾病易有風險切勿輕忽

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76名老年人有微量蛋白尿 只有1人自知慢性腎病根據衛福部統計，腎炎腎病症候群及腎性病變在111年十大死因排名第10位，但是一般民眾對慢性腎臟病認知仍極其有限。
林鉅勝主任表示，目前研究皆指出「蛋白尿」是慢性腎病惡化的指標，但許多社區長者並不知道自己有蛋白尿，甚至有更多的長者不知道蛋白尿是腎臟受損的指標。
台中榮總在2021年於鄰近醫院周邊社區進行的醫療服務中也發現，共有234名平均超過70歲的社區老年人參加微量白蛋白尿篩檢，其中有76名老年人有微量蛋白尿，但是只有1位老年人認知自己有慢性腎臟病病史。
患2疾病易有微量蛋白尿 應早期發現、積極介入台中榮總進一步分析顯示，有高血壓、糖尿病病史的老年人較容易出現微量蛋白尿。林鉅勝主任將這個研究成果發表於2023年國際老年學暨老年醫學學會亞太區域大會。
林鉅勝主任表示，初期腎臟病的症狀並不明顯，根據國衛院2002年的調查統計也指出，只有1成的慢性腎臟病患者知道自己有腎臟疾病，如果早期能夠藉由微量白蛋白尿（microalbuminuria）檢查偵測並積極處理，就能及早介入，延緩腎臟功能惡化的速度、需要洗腎的時間點以及併發症。
主任也提醒，社區的長輩要注意本身是否有微量蛋白尿的情形，尤其是有高血壓及糖尿病病史的長輩，更要注意並積極控制血壓及血糖來延緩腎臟功能惡化的速度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59858
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