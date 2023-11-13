藍白合「全民調64比」？朱立倫：首次跨黨派合作 占比還在討論
近日藍白整合話題再掀討論，傳出國民黨合作的底線就是6成柯侯配、侯柯配對賴蕭配，4成政黨互比，國民黨主席朱立倫今（13）日說，民調本來就有對比、互比，但原來的對比、互比是黨內，這次是第一次跨黨派，占比多少？目前正在討論，強調「協商沒有中斷，尊重協商過程」。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜下午出席新住民團體侯援會成立大會，會前接受媒體聯訪時，對於藍白整合議題，朱立倫說，「既然還在協商，協商沒有中斷」，國民黨和柯文哲、侯友宜正在進行的第三波民主運動最重要的試驗，是希望大家秉持這樣的協商精神，不能只顧自己，或百分之百要求對方堅持自己的想法，應有這樣的協商精神。
至於傳出，國民黨中常會將延到周日，是否為最後期限？朱立倫則說，既然還在協商中，希望能展現出最大的誠意，國民黨會持續有誠心與耐心，過程總是既然要展現最大誠意，有關副總統候選人、不分區立委等，都希望往後延。
對於馬辦不願意用德國模式背書，是否會納入政黨支持度？朱立倫表示，現在所有意見，都是依據黨內行之有年的民調方式，民調本來就有對比、互比，但原來的對比、互比是黨內，這次是第一次跨黨派，還有占比多少？目前正在討論，這本來就是黨內行之多年的制度。