中市路口雙色溫路燈　議員：略顯不足

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林德宇指出，桃園市在2021年就開始針對重要路口推動「雙色溫路燈」的設計，把3000K色溫的黃光路燈調整，在交叉路口處改設5000K色溫的白光路燈，利用不同色溫燈具間所產生的差異，來提高駕駛人接近路口紅綠燈時的行車專注力，讓路口的行人更醒目，藉此減少行人路口事故的發生率。
林德宇表示，桃園市藉由雙色溫路燈的規劃，肇事率明顯下降了三成，但台中市目前僅針對十大易肇事路口進行照明優化，將原有的黃光鈉燈更換為LED高流明路燈，來提升路口平均照度以改善視覺昏暗的情形，與其他縣市相比略顯不足，市政府應該持續擴大推動來改善整體交通環境。
建設局長陳大田表示，目前對於道路環境的改善尤其是行人安全的部分，各縣市都非常重視，台中市目前是針對警察局的所提供的易肇事路口來改善，且也不局限於照明的優化，包括行穿線的退縮、庇護島的設置等，都有做相關的調整，那針對路口路燈的調整，如何藉由達到一定的色差造成亮度上的差異，來產生警示的作用，以降低事故發生率，會繼續與相關單位研議辦理。
林德宇又說，針對路口路燈調整的擴大試辦，是否需要等到已設置完成的路燈的使用年限到期，或者是換新的標案的時候才能同步更換，那這樣整個進度有可能就會停滯落後。
陳大田表示，不需要等到使用年限到期，目前相關規劃都已經啟動，明年度也有針對路燈光源調整的部分編列預算，且汰換下來的燈具也能當做備品並不會浪費資源。