2024獎勵旅遊看俏！業者揭「市場不只回溫」　價格未必是關鍵　

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易飛網副總經理張瑞琳說明，獎勵旅遊目的是獎勵員工，通常這類員工業務很強，是各行業的菁英，或是要增加公司員工向心力，讓員工有鬥志，覺得參加獎勵旅遊非常榮耀，跟一般員工旅遊不太一樣，通常以金融業、壽險業、直銷等三大產業為大宗。
「價格其實不一定是企業獎勵旅遊的首要考量！」張瑞琳解釋，通常參加獎勵旅遊的都是業界菁英，相對收入不錯，未必消費不起，因此要給參與者「尊榮感」與「優越感」，讓他們覺得能參加非常不容易，非常具有榮耀，也會激發其他無法參與員工的鬥志，所以在獎勵旅遊商品包裝跟考量上，要個別思考企業想提供什麼給員工，以各產業特質的需求，像是安排大會，讓老闆可以跟員工鼓勵、交流、設定明年目標等，凝聚公司向心力。
近年來郵輪市場興起，也成為獎勵旅遊選項之一。張瑞琳指出，主要是因為人數問題，企業在遊程中可能會有晚宴、頒獎、設定明年目標等橋段，都是不可或缺的要素，除了東南美亞、長線旅遊，郵輪一次可以容納很多人，且空間固定，可以提升公司高層與員工交流密度，因此成為獎勵旅遊的熱門選項。另像是歐洲則是大家最喜歡的，因費用較高，感受上CP值更高、收穫更多，而日本、越南等產品線，也會開發更多景點，例如一些特殊二線城市。
張瑞琳表示，以易飛網為例預估，2024年獎勵旅遊可以比2023成長30%，今年員工旅遊或是獎勵旅遊受限於機位不足、航點問題，大型獎勵旅遊較少，多為員工旅遊，明年商機成長則值得期待。
雄獅旅遊企業服務處總經理、發言人賴一青則認為，疫情3年期間，獎勵旅遊市場在台灣並未消失，許多產業仍以旅遊、會議創造超值獎勵激勵員工，以刺激隔年業績，因此儘管是疫情期間，獎勵旅遊市場非常活絡，營業額更是高於國民旅遊的所有行程。
從2022年10月13日開放國境至今逾1年，賴一青透露，2023年整體的獎勵旅遊市場已經超過疫情前的2019年，「而且不是只有回溫」，是超越20%以上，預估2024年會更活絡，只是仍有變數，像是疫情後消費水平往上提升，團費漲幅比2023年還要高，以往國人安排獎勵旅遊最暢旺的市場多以日本為主，但今年下半年到明年卻有稍稍降溫，就是因為日本團費與機票持續走揚。
另賴一青提到，各航空公司機位持續供不應求，長程線則預估會以澳洲市場為主，至於歐洲市場的話，則以東歐為主流，最大的影響是因為西歐5月有世界盃足球賽、法國有奧運，接續還有殘障奧運，整體西歐機位需求很大、飯店漲幅高，因此會以東歐市場為主。
賴一青預估，捷克仍非歐元區，旅遊CP值高，未來華航直飛航班若能增加密度，對市場推展會更好，且若能安排在當地酒莊、城堡進行會議，也會相當吸引企業，讓客戶感受到獨特性與規格。此外，賴一青分享，郵輪也是獎勵旅遊的好選擇，賴一青解釋大型郵輪有600到1000個人以上的空間，中小型船也會有500到600個人的宴會場所、會議空間，且都在郵輪上不用再一直移動，企業老闆就可以隨時聚集員工。