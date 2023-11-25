直航布拉格載客率逾9成！華航評估增班 　旅行業力薦遊捷2大保險

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華航表示，台北－布拉格航線自7月開航以來，載客率平均逾9成，持續看好台捷商務經貿往來及旅遊發展，也著眼日本、韓國及越南等轉機市場，目前布拉格航線客源充沛且穩定，將視市場狀況及機隊運能，持續評估增加班次。
華航說明，台北－布拉格航線每周2班次，除提供台捷兩地便利的空中服務外，也能吸引鄰近城市德國紐倫堡及德勒斯登等旅運需求；同時搭配台北-維也納航線每周飛航4至5個班次，獨家提供維也納、布拉格雙點進出的便捷選擇，最多將達每日1班，方便旅客彈性安排奧地利及捷克等周邊行程。
華航目前直飛歐洲黃金六大航點，包含荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福、奧地利維也納、英國倫敦、義大利羅馬及捷克布拉格，歐洲航網完整布局，為台灣直飛歐洲航點最多、班次最密集的航空公司。
易飛網副總經理張瑞琳分享，捷克直航後，旅行社包裝行程上更有彈性，可以從捷克進維也納出，或是維也納進捷克出，且疫情期間台灣與捷克互動讓國人印象深刻，因此奧捷、捷克商品接受度提升，購買率也有提高，像是奧捷斯匈10日行程走團率很高，11月、12月幾乎都已經賣滿，2月、3月也幾乎滿團了。
至於捷克來台人數卻未見因直航提升，張瑞琳分析，過去因為沒有直航，來台需要經過轉機，且冬天避寒，會選擇往曼谷等東南亞國家，因此現在還需要政府、民間一起努力宣傳台灣，增加捷克人來台旅遊意願。
易飛往國外團體組歐洲線副理林玲莉觀察，從疫情前到現在，奧捷德、奧捷都一直很主流的商品，開放直航後，民眾詢問度更提高3至4成，在商品銷售成長幅度上，可能因為國人旅遊習慣，出國希望一次就可多走完周邊國家或景點，因此純捷克旅遊比較少，但可以連帶周邊德、奧等國家旅遊行程成長。
林玲莉進一步指出，現在這部分仍以跟團為主流，畢竟歐洲語言具有特殊性跟腔調問題，英文也未必都流利，就算是走mini tour（小團旅遊）的消費者也希望可以派當地導遊，還有部分年輕人會希望進行bus tour（巴士旅遊），未來可能也會有一些比較有自主性的年輕族群嘗試。
目前台灣前往捷克短期旅遊不需要簽證，但要特別注意的是，歐洲醫療費用較高，林玲莉建議，旅客可以買申根保險，以及像是旅遊不便險以防萬一。
雄獅旅遊企業服務處總經理、發言人賴一青提到，疫情之後，全球都陷入缺工浪潮，賴一青舉例，像是飯店服務、房務整理沒有之前這麼落實，餐廳開放的座位數因人手不足減少，航空公司也受到缺工衝擊，觀光地遊覽車也發生沒有司機的狀況，加上各國對於勞工保護強化，工時更可能要縮短。
保險方面，除了旅行社會安排旅責險，賴一青建議，在疫後旅遊不便險更為重要，不只航空公司缺工，機場也缺工，常有行李、班機延誤，另外避免若有意外需要就醫，支付昂貴的醫療費用，賴也提醒可提前選擇申根保險。
賴一青提醒，出遊治安仍還是要注意，旅客應隨時留意個人物品與護照是否在身上，她建議，旅客可以帶3個包包，分別是小的零錢包、腰包與背包，把越重要的物品越小化越好。