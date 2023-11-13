小龍女隊長琪琪引退前首次奪冠！淚揭3年來感人變化：都撐過來了
味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」隊長琪琪，日前公開向媒體坦承，預計在2年後引退，讓粉絲震驚不己。不過，從事啦啦隊行業已經快10年的琪琪，終於在今年完成總冠軍的夢想，特別是陪著球隊一路成長，從二軍再到一軍，讓她忍不住發文直呼：「到底誰可以忍住不哭...都撐過來了！」
記者詹鎰睿／台北報導
琪琪在IG上寫出當下奪冠的心情，「彩帶拋出去的那一刻…是夢嗎？好像不是，意識到我們真的奪冠的時候，眼淚也跟著奪眶而出了。」她回憶，2019年年底加入味全龍啦啦隊的時光，見證球隊二軍總冠軍，再到今年一軍的總冠軍。
長達3年多來的轉變，讓琪琪不忍形容，「我們再次拋出紅彩帶，而這次是更大的紅海，我們龍迷變多了，歡呼聲也更浩大，內心跑了一輪斗六到現在天母一切經歷，到底誰可以忍住不哭。」
最後琪琪提到，「回想今年的自己，喜怒哀樂酸甜苦辣都撐過來了，真的好快樂，不期望自己可以做到多好，只希望自己是可以讓人安心的人。」事實上，琪琪過去曾擔任義大犀牛啦啦隊犀睛女孩、統一7-ELEVEN獅Uni Girls，還有中華隊專屬啦啦隊CT Girls等身分，長達近10年的啦啦隊生涯，讓她萌生引退念頭。此外，今年賽季也是琪琪生涯首次奪冠。
不過，琪琪昨晚也向《NOWnews今日新聞》受訪時回應：「我知道味全龍一定會拿冠軍，但沒想到會那麼快，原本規劃是再跳一年就退！」如今還是決定延後一年，想要陪味全龍到最後。
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