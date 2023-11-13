影／直指馬英九提「全民調」事先沒溝通　趙少康爆：侯陣營快崩潰

北北基桃將討論液蛋解禁！農業部盼越快越好　業者籲「高調宣佈」

▲多個縣市宣布學校營養午餐禁用液蛋，部分學校改以手打方式提供蛋品，但多數選擇不提供蛋製品。（圖／嘉義市政府提供）
▲多個縣市宣布學校營養午餐禁用液蛋，部分學校改以手打方式提供蛋品，但多數選擇不提供蛋製品。（圖／嘉義市政府提供）

記者林志怡／台北報導

日前發生多起進口蛋經加工為液蛋後、被標示為國產蛋的「標示不實」爭議，引發民眾不安，且多個縣市因此宣布學校營養午餐禁用液蛋，導致校園國產液蛋需求驟減、嚴重衝擊國產蛋價，近日傳出北北基桃有望討論校園營養午餐液蛋解禁一事，農業部表示樂觀其成、希望越快越好；業者則希望確認解禁後高調宣佈、讓民眾與業者安心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
農業部畜牧司副司長李宜謙表示，對於北北基桃將研議恢復營養午餐液蛋，農業部非常歡迎，目前已經明定學校營養午餐使用的液蛋一定是國產蛋、一定安全無虞，品質非常好，因此農業部認為，不只應該要恢復學校營養午餐使用液蛋，更應該要儘早恢復。

此外，李宜謙提到，近期仍有接獲廠商、加工業者反映產量過剩，很多學校在禁用液蛋後，午餐連蛋製品都不用了，也導致國內需求這段時間相對比較疲軟、產地價格連續3次下降，且國人、消費大眾對進口雞蛋有疑慮，也影響消費信心，希望學校儘快解禁，讓民眾恢復對國產雞蛋信心。

台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志則表示，禁止一項東西應該要有理由，而現在國內流通的雞蛋都是國產蛋、進口也全部都在農業部手上，如果有問題可以直接銷毀，持續禁止液蛋使用傷害的是國產蛋與產業，因此早就該解禁了，且政府若確認要解禁，務必高調宣佈、讓團膳業者放心用蛋。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信指出，據知12月初會討論關於是否解禁校園營養午餐禁用液蛋一事，若能夠取消禁令、恢復正常機制，全聯會樂觀其成，因為營養午餐大量製備時，如果自行打蛋，將會有食安疑慮，雞蛋相關疑雲延燒超過1個半月，若各縣市衛生單位查緝沒有疑慮，就應該恢復使用。

此外，陳明信也提到，營養午餐相關蛋品使用規範其實非常嚴格，尤其契約內就已經明定，必須使用國產蛋品，且使用國產資材才會有獎勵金，因此業者在各方面考量來說，都不太可能在學校營養午餐中使用進口蛋為原料的液蛋。

雞蛋買氣跌！全聯、大潤發、美廉社「盒裝蛋降價」　通路售價一覽

雞蛋產地價再跌2元！連3週調降　北市蛋商公會無奈：剩很多

國產蛋價連3降！雞蛋產能恢復　農業部14日起暫停專案進口

巷仔內／蛋價連跌兩週！大禁液蛋因噎廢食　國產蛋反遭拖累

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞