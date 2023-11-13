北北基桃將討論液蛋解禁！農業部盼越快越好　業者籲「高調宣佈」

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此外，李宜謙提到，近期仍有接獲廠商、加工業者反映產量過剩，很多學校在禁用液蛋後，午餐連蛋製品都不用了，也導致國內需求這段時間相對比較疲軟、產地價格連續3次下降，且國人、消費大眾對進口雞蛋有疑慮，也影響消費信心，希望學校儘快解禁，讓民眾恢復對國產雞蛋信心。
台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志則表示，禁止一項東西應該要有理由，而現在國內流通的雞蛋都是國產蛋、進口也全部都在農業部手上，如果有問題可以直接銷毀，持續禁止液蛋使用傷害的是國產蛋與產業，因此早就該解禁了，且政府若確認要解禁，務必高調宣佈、讓團膳業者放心用蛋。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信指出，據知12月初會討論關於是否解禁校園營養午餐禁用液蛋一事，若能夠取消禁令、恢復正常機制，全聯會樂觀其成，因為營養午餐大量製備時，如果自行打蛋，將會有食安疑慮，雞蛋相關疑雲延燒超過1個半月，若各縣市衛生單位查緝沒有疑慮，就應該恢復使用。
此外，陳明信也提到，營養午餐相關蛋品使用規範其實非常嚴格，尤其契約內就已經明定，必須使用國產蛋品，且使用國產資材才會有獎勵金，因此業者在各方面考量來說，都不太可能在學校營養午餐中使用進口蛋為原料的液蛋。