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去歐洲沒這麼難！青年自由行經驗談　玩捷克必看「黃金布拉格」

▲歐洲地區是國人長線旅遊的選擇之一，今年7至9月，就有超過9萬人前往歐洲，年平均留夜數高達14.32。（圖／趙奕提供）
▲歐洲地區是國人長線旅遊的選擇之一，今年7至9月，就有超過9萬人前往歐洲，年平均留夜數高達14.32。（圖／趙奕提供）

記者許若茵／台北報導

歐洲地區是國人長線旅遊的選擇之一，今年7至9月，就有超過9萬人前往歐洲，年平均留夜數高達14.32。除了跟團，自由行風氣也越來越興盛，不過歐洲語言、文化與台灣大不相同，尤其是剛直航的捷克熱度正高，也適合自由行嗎？剛從歐洲8國自由行27日的青年分享，只要勇敢跨出去第一步。

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根據觀光署統計，今年6月台人赴捷克僅10人次，7月中旬開航後，7月人次就有829人，8月、9月更分別有1428人次與1660人次，人數持續走揚。易飛網副總經理張瑞琳分享，捷克直航後，旅行社包裝行程上更有彈性，且疫情期間台灣與捷克互動讓國人印象深刻，因此奧捷、捷克商品接受度提升，購買率也有提高，像是奧捷斯匈10日行程走團率很高，11月、12月幾乎都已經賣滿，2月、3月也幾乎滿團了。

已經走訪10多國的青年趙奕，近期也到奧地利、斯洛伐克、匈牙利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、義大利、德國、捷克自由行27日。他分享，捷克的交通運輸發達，在首都布拉格的話，可以坐當地的公車、地鐵、電車，甚至是可以用漫步的方式就可以抵達目的地，如果想要去其他的城市或是其他國家的話，也可以搭乘公車、火車即可到達目的地，可謂十分的便利，非常適合觀光客去自由行。

捷克官方語言為捷克語，主要外語包括英語、德語及俄語。趙奕也提到，當地人是說捷克語，不過使用英文就可以和大部分的人溝通，非常的便利。食宿方面，他覺得，價格跟其他歐洲國家相比，捷克算是非常親民，推薦一定要去吃當地的煙囪捲；住宿的話，由於他是選擇背包客行程，自然選擇的是便宜又便利的青年旅館，想要前往各個景點都不是問題。

▲趙奕覺得，價格跟其他歐洲國家相比，捷克算是非常親民，推薦一定要去吃當地的煙囪捲。（圖／趙奕提供）
▲趙奕覺得，價格跟其他歐洲國家相比，捷克算是非常親民，推薦一定要去吃當地的煙囪捲。（圖／趙奕提供）
儘管捷克相對於其他歐洲國家相對消費沒那麼高，但他也提醒，建議其他旅客還是要評估自己的消費能力進行規劃，「對我而言，還是覺得說可以能省就省」。

捷克首都布拉格被譽為童話王國，是許多旅人心之所向的旅遊地。趙奕也力推早晨的布拉格，可以在其中一天早起，看看為什麼布拉格會有著「黃金布拉格」的稱號，在查理大橋望著遠處的布拉格城堡，是多麼的美麗。

在這趟旅程中，趙奕也觀察到，捷克和其他歐洲國家一樣，都是過著比較慢活的生活，是和台灣，甚至是其他亞洲國家不一樣的地方，他們可以在下班後好好享受下班後的生活，去做自己想做的事，而像台灣人日常生活可能都是在忙於工作。

自由行在行程安排的彈性更高，卻也必須有更高的自主性，溝通安排上更無團隊導遊可以依賴。不過趙奕鼓勵「要勇敢跨出去第一步」，其實去歐洲並沒有想像中那麼難，提前做好功課，像是行程安排、交通、住宿，就可以安心許多，要是真的遇到問題，也可以去和路人請教求助，相信是可以得到解答跟幫助的。

▲趙奕鼓勵「要勇敢跨出去第一步」，其實去歐洲並沒有想像中那麼難，提前做好功課，像是行程安排、交通、住宿，就可以安心許多。（圖／趙奕提供）
▲趙奕鼓勵「要勇敢跨出去第一步」，其實去歐洲並沒有想像中那麼難，提前做好功課，像是行程安排、交通、住宿，就可以安心許多。（圖／趙奕提供）

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