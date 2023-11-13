2024台灣燈會在台南！「龍來台灣」主燈基座今動土

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2024台灣燈會主燈名為「龍來台灣」，是由中華民俗藝術基金會董事長林明德及中研院院士李豐楙共同命名，不僅結合易經乾卦與考究民俗禮儀的祝禱元素，更隱含龍年主燈對台南400年致敬之意，命名語意簡易、音韻悠揚，容易琅琅上口，並可直觀呈現國人對台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客都來台灣期待。
此次主燈作品總高度達22公尺，不同於往年台灣燈會，2024龍年主燈的光源電力將結合綠能與節能概念，採用太陽能發電科技，大幅降低大型燈籠作品的總用電量；此外，明年的主燈除維持整體造型自轉一圈外，龍的左右前臂將配置機電控制軸承元件，使台灣燈會跨越過往主燈動態限制。同時，明年燈會主辦地台南市享有舉世聞名的太陽能光電產業，此次主燈也特別邀請台南大學綠能科技學系博士傅耀賢及其研發團隊，將太陽能封裝材料EVA及碳60之原子元素加入主燈造型創作中，於展演時創造動態驚豔與視覺變化，增加展演豐富性，呈現神龍威風凜凜之姿。
明年第35屆「台灣燈會」將以「榮耀台南 光彩台灣」為主題，民眾可以於明年2月24日至3月10日到位於高鐵台南站周邊的「高鐵燈區」逛燈會觀賞精彩的主燈秀外，更可以在2月3日至3月10日期間（除夕停止營運1天）到林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸的「安平燈區」賞燈，除了各主題燈區的花燈及主燈展演外，燈區內每天還有各種不同的精彩展演節目，例如大型踩街表演、國際表演團隊演出、藝文展演等，歡迎全國民眾明年相約至台南市參加國內最盛大的燈會活動，透過台灣燈會點亮台南，讓世界看見台灣。