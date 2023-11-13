屏北九如鄉地區農村生活體驗「親子焢窯趣」

冷冷的天來碗牛肉湯最好 11/26歡迎來善化啤酒廠大啖國產牛肉

▲台南市長黃偉哲與米其林綠星主廚簡天才一起製作「烏龍茶牛肉湯」（圖／記者陳諭申攝，2023,11,13）
▲台南市長黃偉哲與米其林綠星主廚簡天才一起製作「烏龍茶牛肉湯」（圖／記者陳諭申攝，2023,11,13）

記者陳諭申/台南報導

11月26日善化啤酒廠將舉辦「2023國產牛肉行銷活動」，台南市政府今(13)日召開記者，台南市長黃偉哲邀請全國民眾來台南品嘗牛肉湯的幸福滋味。記者會邀請今年首摘米其林綠星的簡天才主廚與黃偉哲共同製作新開發的「烏龍茶牛肉湯」，米其林指南入選餐廳的阿村牛肉湯也端出特色風味牛肉湯，現場香味撲鼻，令人食指大動。

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黃偉哲表示，近期天氣逐漸轉涼，正適合來一碗熱呼呼的台南牛肉湯。英國「國家地理旅遊」雜誌日前選出30個全球最酷景點，台南因擁有許多美食小吃而入選。2022至2023年多家業者連續榮獲米其林指南入選餐廳及必比登推介店家名單，台南清燙牛肉湯更是遠近馳名。黃偉哲誠摯歡迎全國鄉親賞遊台南、大啖台南牛肉，還可參加「臺南購物節」抽大獎。


台南農業局說明，台南肉牛飼養量為六都第一，年供應屠宰數在全國更是獨占鰲頭，善化肉品市場合格屠宰，急送新鮮國產牛肉，讓台南牛肉料理深受饕客喜愛。11月26日在善化啤酒廠邀集6家清燙牛肉店家現場烹調，當日有3個時段開放銅板價(50元)牛肉湯購物劵限量索取，同時也搭配「南得極品」、「台南人帶路」、「美食偵探誌」等粉絲團或部落客管道，互動就有機會獲得票劵，不論持紙本或線上票劵均可在現場以50元兌換一碗牛肉湯。


當天活動還邀集台南創意國產牛肉店家，提供牛肉捲、刈包、漢堡、牛雜丼、洋葱鹽麴牛肉湯等中、西式美食，還有豐富的農產、畜產等好物饗牛市集，消費集章抽獎，讓大家一起享玩、享吃、享抽。民眾還可線上報名參加 「玩味牛肉體驗」，品嚐米其林綠星簡天才主廚以烏龍茶加進湯底熬煮，開發出的烏龍茶牛肉湯；也可報名參加「國產牛肉熟成料理講座」(1場次)，以國產牛肉熟成分切技術結合食材、搭配器皿等不同角度顛覆民眾對國產牛肉的認識。

▲台南市政府13日舉辦「2023國產牛肉行銷活動」記者會（圖／記者陳諭申攝，2023,11,13）
▲台南市政府13日舉辦「2023國產牛肉行銷活動」記者會（圖／記者陳諭申攝，2023,11,13）
「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」配合26家國產牛肉店家推出「到店消費享優惠」，活動期間為11/13-11/30，相關優惠資訊可至FB「南得極品」粉絲專頁或「好南入手」網站(https://www.haonanbuy.com/)了解活動內容。

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