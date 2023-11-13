冷冷的天來碗牛肉湯最好 11/26歡迎來善化啤酒廠大啖國產牛肉

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黃偉哲表示，近期天氣逐漸轉涼，正適合來一碗熱呼呼的台南牛肉湯。英國「國家地理旅遊」雜誌日前選出30個全球最酷景點，台南因擁有許多美食小吃而入選。2022至2023年多家業者連續榮獲米其林指南入選餐廳及必比登推介店家名單，台南清燙牛肉湯更是遠近馳名。黃偉哲誠摯歡迎全國鄉親賞遊台南、大啖台南牛肉，還可參加「臺南購物節」抽大獎。
台南農業局說明，台南肉牛飼養量為六都第一，年供應屠宰數在全國更是獨占鰲頭，善化肉品市場合格屠宰，急送新鮮國產牛肉，讓台南牛肉料理深受饕客喜愛。11月26日在善化啤酒廠邀集6家清燙牛肉店家現場烹調，當日有3個時段開放銅板價(50元)牛肉湯購物劵限量索取，同時也搭配「南得極品」、「台南人帶路」、「美食偵探誌」等粉絲團或部落客管道，互動就有機會獲得票劵，不論持紙本或線上票劵均可在現場以50元兌換一碗牛肉湯。
當天活動還邀集台南創意國產牛肉店家，提供牛肉捲、刈包、漢堡、牛雜丼、洋葱鹽麴牛肉湯等中、西式美食，還有豐富的農產、畜產等好物饗牛市集，消費集章抽獎，讓大家一起享玩、享吃、享抽。民眾還可線上報名參加 「玩味牛肉體驗」，品嚐米其林綠星簡天才主廚以烏龍茶加進湯底熬煮，開發出的烏龍茶牛肉湯；也可報名參加「國產牛肉熟成料理講座」(1場次)，以國產牛肉熟成分切技術結合食材、搭配器皿等不同角度顛覆民眾對國產牛肉的認識。
「饗牛幸福-2023國產牛肉行銷活動」配合26家國產牛肉店家推出「到店消費享優惠」，活動期間為11/13-11/30，相關優惠資訊可至FB「南得極品」粉絲專頁或「好南入手」網站(https://www.haonanbuy.com/)了解活動內容。