味全龍封王！全家美式咖啡、甜點買一送一　謝謝樂天桃猿10號隊友

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全家11月17日至11月19日限3天，實體店鋪購買Let' s Café大杯特濃美式(不限冰熱)任選「買一送一」；FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選「買一送ㄧ」；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾甜點也享同品項「買一送一」。
全家APP隨買跨店取「指定商品優惠」，每會員限購1組，數量有限
11月15日至11月28日：
◾ 林鳳營936ml鮮乳系列(全脂/低脂) 任選10入 特價739元
◾ 萬丹鮮乳936ml 10入 特價749元
◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格 同品項5入特價111元
◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元
11月17日至11月28日：
◾ 貝納頌經典曼特寧/貝納頌經典拿鐵/貝納頌經典榛果風味拿鐵/貝納頌經典黑咖啡 同品項10入特價222元
◾ LCA活菌原味發酵乳/LCA活菌清爽發酵乳 同品項6入特價111元
◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶 同品項6入特價111元
📌統一7-11慶祝總冠軍！11月15日至11月17日限3天：咖啡、飲料「第2件半價」
第2件5折商品清單：
◾貝納頌咖啡(經典榛果拿鐵)290ml 35元
◾貝納頌經典曼特寧咖啡290ml 35元
◾貝納頌經典拿鐵咖啡290ml 35元
◾貝納頌極品鑑賞級咖啡250ml 45元
◾貝納頌莊園級極品咖啡250ml 45元
◾貝納頌咖啡TP375 28元
◾萬丹濃煮奶茶375ml 38元
◾萬丹芋頭飲375ml 38元
◾LCA506活菌發酵乳-清爽260ml 28元
◾農搾檸檬飲375ml 30元
◾農搾檸檬青茶375ml 30元
◾每日C 100%柳橙原汁220ml 30元
◾每日C100%柳橙汁瓶310 45元
◾每日C100%葡萄綜合果汁瓶310 45元
◾每日C 100%綜合果蔬汁瓶310 45元