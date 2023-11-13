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味全龍封王！全家美式咖啡、甜點買一送一　謝謝樂天桃猿10號隊友

▲中華職棒34年台灣大賽由味全龍隊睽違24年封王，全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿隊，宣布11月17日起限3天，特濃美式、甜點「買一送一；統一7-11咖啡、飲料第2件半價。（圖取自Rakuten Girls臉書粉專）
▲中華職棒34年台灣大賽由味全龍隊睽違24年封王，全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿隊，宣布11月17日起限3天，特濃美式、甜點「買一送一；統一7-11咖啡、飲料第2件半價。（圖取自Rakuten Girls臉書粉專）

記者蕭涵云/綜合報導

中華職棒34年台灣大賽圓滿落幕，由味全龍隊睽違24年封王，FamilyMart全家便利商店感謝每一位「10號隊友」支持樂天桃猿隊，今（13）日宣布11月17日至11月19日限3天，特濃美式不限冰熱任選「買一送一」、FamiCollection鮮乳金磚派等甜點也「買一送一」；統一7-11慶祝總冠軍誕生，咖啡、飲料「第2件半價」好康。

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📌全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天
全家11月17日至11月19日限3天，實體店鋪購買Let' s Café大杯特濃美式(不限冰熱)任選「買一送一」；FamiCollection氣泡水、檸檬氣泡水任選「買一送ㄧ」；FamiCollection鮮乳金磚派、紅酒釀蘋果乾甜點也享同品項「買一送一」。

▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天。（圖／全家提供）
▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天。（圖／全家提供）
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▲慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，7-11限時3天指定品項任選第二件5折。（圖／業者提供）
▲慶祝2023中華職棒總冠軍誕生，7-11限時3天指定品項任選第二件5折。（圖／業者提供）
📌統一7-11慶祝總冠軍！11月15日至11月17日限3天：咖啡、飲料「第2件半價」
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