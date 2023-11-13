特企／瓦斯行起薪5萬無人送！專家估：10年後恐面臨「國安危機」

人力斷層 接班面臨挑戰
為了配合台灣民眾隨叫隨到的使用習慣，瓦斯業者經常需在冬季補足大量人力來因應瓦斯配送需求，但在夏季又會導致人力過剩，工作落差大導致人員穩定性低。加上白天尖峰時間，常因為交通問題而耽誤配送，如果碰到高樓層舊公寓，還需花費大量時間往返階梯，勞力與安全都面臨嚴峻的威脅。辛苦的工作導致人員流動性高，在有限的配送員下，市場需求不變，配送瓦斯的壓力也不斷提高，最終僅能選擇歇業。
專家估：10年後恐面臨「國安危機」
傳統瓦斯行大多是5人以下中小型企業，很多配送員都是「壯世代」，年齡大多60歲以上，高勞動力的工作環境下，年輕人大多不願意投入。現就有專家預估：再過10年，上一代已達70歲高齡，若持續沒有年輕人交替，瓦斯恐面臨「無人配送的能源危機」！
思維轉型 勢在必行
台灣必須思考，隨叫隨到的傳統習慣真的是必要的嗎？以美國為例，多數採自取或預約配送等模式，隨叫隨到瓦斯業者比例已持續降低。這樣的方式除了能有效降低交通以及人力負擔外，還可省去搬運及配送的附加費用，每年更可省下不少必要能源支出。
新模式 突破舊有困境
近期記者於市面上發現，有業者提出新的配送模式，主打使用APP訂購；於夜間時段來配送瓦斯，突破傳統電話的方式。實際訪問使用的民眾表示，「剛開始會需要習慣，但用2~3次之後會發現很方便，因為不用特別打電話也不需要等人來，瓦斯桶放門口，隔天就換好了」。新創的配送方式，顛覆台灣傳統思維，解決未來將面臨的挑戰。
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