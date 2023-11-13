林依晨《不夠善良的我們》金馬放映加場 客串10大咖曝光
林依晨、許瑋甯、賀軍翔、柯震東主演的影集《不夠善良的我們》，客串名單相當華麗，包括劉若英、9m88、四分衛阿山、導演許智彥、陸奕靜、謝盈萱、安心亞、郭蘅祈（郭子）、夏靖庭、藍鈞天等，這部戲應邀於金馬影展首映第1、2集，日前於開賣當日不到30分鐘，3場放映的預售票券已全數售磬，將於11月25日再加開1個場次的放映。
記者羅凌筠／綜合報導
由公視與台灣大哥大MyVideo合製的戲劇《不夠善良的我們》全劇共8集，而金馬影展播放的前2集，分別由兩位女主角的視野勾勒出12年前的一段因果糾纏。其中阿山的「力挺」演出，讓導演徐譽庭超級感動。
原來因情節中需要1位「唱著歌經過」的路人，然而在試了許多演員後，由蔡健雅詞曲創作的插曲《Rebecca》實在太難駕馭，因此雖然只是遠遠的劃過畫面的路人，但這首歌的出現無比重要，因此導演徐譽庭只能親自懇請四分衛的阿山出馬，果然呈現了這首插曲的另一番風味。
據說和林依晨對戲的阿山，連「當面」都沒見到就已經殺青，而阿山也一點都不介意「自己只是路人甲」，還笑說：「太好了，維持《誰先愛上他的》海報風格。」
其中，擔任另一位關鍵角色的路斯明，在第2集登場，他必須坐在昏暗的車內就能展現熟男的迷人，這個角色讓導演徐譽庭在選角時傷透腦筋，最後經過幾次視訊中誠懇的邀請，才把遠在洛杉磯拍片的路斯明請回台灣。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁