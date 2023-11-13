運用職務再設計！勞動部人才資源中心助企業打造永續銀響力

我是廣告 請繼續往下閱讀
李玫臻說，近年來，隨著中高齡員工增加到近四成，人才布局的緊迫性也逐漸浮現，當這群擁有豐富經驗的中高齡員工，在面對年齡增長衍生的視力退化，以及體能逐漸無法負荷的挑戰，如何協助他們突破工作限制，成為企業最直接迫切的課題。
李玫臻並說，人才資源發展中心除了運用職務再設計外，也協助輔導企業完整的人才制度，啟動接班人計畫，透過工作風格測評工具的導入，瞭解關鍵人才的特質，優化工作說明書，發展出職務職能學習地圖，讓中高齡同仁成為該職務的典範。
李玫臻呼籲企業夥伴們能適時使用政府資源協助人才發展制度的優化，儘早完善人才布局，才能保持企業的永續競爭
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，後疫情時代，勞動市場面臨「人才永續」的重要課題，勞動部為因應各產業多元化的人力需求，積極推動疫後改善缺工擴大就業方案、職務再設計服務計畫、僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助等方案，亦新建置45+就業資源網，以整合所有中高齡者及高齡者就業相關資源，協助勞工與企業在善用各種就業與僱用措施的同時，也能隨時掌握最新資訊，另外，人才資源發展中心更全力輔導企業完善友善職場制度，協助企業留才，創造勞資雙贏的局面。