搶攻韓國南部市場旅客！觀光署今成立駐釜山辦事處

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今年韓國來台人次累積至十月已突破55萬人次，排名第三且疫後復甦力道表現良好。觀光署希望，藉由釜山辦事處的設置，能即時協助旅行社等業者規劃更符合在地人遊台的行程，並且開發多元旅遊產品及開拓銷售通路。
周永暉表示，台韓友好旅遊交流是雙方共同的目標，為推廣台灣觀光產業在地行銷，連結韓國南部市場與台灣特色美食，深化文化及郵輪主題，積極宣傳台灣觀光，共同創造台韓觀光交流新高峰，並為韓國整體來台觀光市場增添新商機。
交通部觀光署表示，台韓距離近，搭機只需2個多小時，往返南部城市航線每週約有64次航班，而從釜山、濟州港搭乘郵輪出境就高達7成。而駐釜山辦事處轄區涵蓋釜山、大邱、光州、蔚山等四個廣域市、以及慶尚南道、慶尚北道、全羅南道、濟州道；主要任務包含辦理台灣觀光宣傳推廣業務，維持雙邊合作關係等。此次海外設辦事處有助於鞏固市場客源並加速來台旅客人數成長，積極搶攻韓國南部市場旅客。
開幕活動中除向韓國觀光業者及民眾積極宣傳「加速擴大吸引國際觀光客方案」之獎勵優惠措施，同時也搭配「遊台灣 金福氣」抽獎活動贈送新台幣5,000元的住宿折抵優惠券。未來釜山辦事處也將積極與旅行及航空業者合作送客，深耕地方辦理自由行講座、規劃多元媒體進行廣告宣傳，辦理釜山國際觀光博覽會，並且推動國際郵輪來台停靠，藉以增加旅行社送客及自由行旅客來台意願外，期待吸引韓國南部城市民眾，提升來台的興趣及意願，實質帶動韓國旅客入境台灣，增加觀光乘數效應。