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搶攻韓國南部市場旅客！觀光署今成立駐釜山辦事處

▲交通部觀光署署長周永暉親自主持釜山辦事處揭牌儀式。（圖／觀光署提供）
▲交通部觀光署署長周永暉親自主持釜山辦事處揭牌儀式。（圖／觀光署提供）

記者許若茵／台北報導

交通部觀光署為全球佈局暨拓展韓國觀光市場、加強推廣來台旅遊、及加速恢復韓國來台旅客數，於11月13日正式成立「交通部觀光署駐釜山辦事處」，這是台灣1990年成立首爾辦事處之來，在韓國設置第二個辦事處，未來將深耕韓國南部重點城市加強台灣觀光宣傳推廣力道，加深及加大韓國來台市場。

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交通部觀光署署長周永暉親自主持釜山辦事處揭牌儀式，隨即於市中心全新開幕的溫德姆飯店Wyndham Grand Hotel舉行開幕酒會，包括駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱、釜山廣域市觀光協會會長李泰燮、大邱廣域市觀光協會會長李韓洙、韓國觀光公社釜山蔚山支社選任次長朴喆浩、韓國國際郵輪研究所所長林福順、中華航空釜山分公司總經理陳威傑、桃園航勤股份有限公司董事長林祥生、中華顧問工程司副執行長葉文健等貴賓蒞臨，以及韓國當地的旅遊業者、航空公司及媒體共同見證，現場並由華僑中學舞獅隊進行開幕表演，熱鬧非凡。

今年韓國來台人次累積至十月已突破55萬人次，排名第三且疫後復甦力道表現良好。觀光署希望，藉由釜山辦事處的設置，能即時協助旅行社等業者規劃更符合在地人遊台的行程，並且開發多元旅遊產品及開拓銷售通路。

周永暉表示，台韓友好旅遊交流是雙方共同的目標，為推廣台灣觀光產業在地行銷，連結韓國南部市場與台灣特色美食，深化文化及郵輪主題，積極宣傳台灣觀光，共同創造台韓觀光交流新高峰，並為韓國整體來台觀光市場增添新商機。

交通部觀光署表示，台韓距離近，搭機只需2個多小時，往返南部城市航線每週約有64次航班，而從釜山、濟州港搭乘郵輪出境就高達7成。而駐釜山辦事處轄區涵蓋釜山、大邱、光州、蔚山等四個廣域市、以及慶尚南道、慶尚北道、全羅南道、濟州道；主要任務包含辦理台灣觀光宣傳推廣業務，維持雙邊合作關係等。此次海外設辦事處有助於鞏固市場客源並加速來台旅客人數成長，積極搶攻韓國南部市場旅客。

開幕活動中除向韓國觀光業者及民眾積極宣傳「加速擴大吸引國際觀光客方案」之獎勵優惠措施，同時也搭配「遊台灣 金福氣」抽獎活動贈送新台幣5,000元的住宿折抵優惠券。未來釜山辦事處也將積極與旅行及航空業者合作送客，深耕地方辦理自由行講座、規劃多元媒體進行廣告宣傳，辦理釜山國際觀光博覽會，並且推動國際郵輪來台停靠，藉以增加旅行社送客及自由行旅客來台意願外，期待吸引韓國南部城市民眾，提升來台的興趣及意願，實質帶動韓國旅客入境台灣，增加觀光乘數效應。

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