強化台灣扣件產業！中鋼棒線產品再升級朝低碳競爭力躍進

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王錫欽說，中鋼為滿足下游客戶產製多樣化的扣件產品，長期投入大量研發資源，開發量身訂作的棒線鋼材，包括碳含量小於0.01%的極低碳軟鋼到中高碳合金鋼，品項多達500種以上，也因為中鋼供應種類齊全、物美質佳，且交期短的棒線產品，加上國內業者的打拚努力，扣件產業年產值約新台幣2000億元，出口量長期在全球排名前三大，為台灣贏得「扣件王國」美譽。
王錫欽指出，近年來國內扣件業者面臨中國大陸、東南亞國家低價扣件競爭，中鋼為協助扣件產業往高附加價值扣件市場發展，乃與高雄科技大學共同成立扣件工程研究中心，提供產業界持續性的技術支援，也整合中鋼、高雄科技大學與金屬工業研究發展中心三方原各自的扣件雲平台，三雲合一成為「台灣扣件產業服務雲」新平台，不僅具備國內外扣件買家商業媒合服務功能，也朝產品高值化、設計智能化、製程智慧化和資訊數位化四大目標，持續優化平台效益。
王錫欽並指出，中鋼秉持「客戶好，下游好，中鋼才會更好」的理念，今年上半年成立碳管理輔導團隊，向客戶分享國內外碳管理趨勢資訊，也以手把手的方式，帶領客戶一步步完成碳盤查診斷，並針對盤查結果，找出客戶製程排碳熱點，再以節能診斷方式，提供客戶量身訂做的減碳方案，碳管理輔導團截至目前已診斷出至少3000噸/年的減碳潛力。
中鋼未來不僅持續落實減碳，供應低排碳鋼品，也結合相關技術服務資源及碳管理輔導模式，多管齊下加速國內扣件產業升級轉型，以因應國際碳關稅挑戰，也實踐中鋼「價值共創」的願景。