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買氣冷！中國「雙11」購物節結束　京東、天貓再度未公布總成交額

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

每年「雙11」是中國電商網購平台發起促銷、催買氣的重要日子，但在疫情爆發、經濟放緩的這幾年來，這場電商大戰接連呈現買氣冷颼颼的景象，在去年未公布總成交額後，今年天貓、京東兩大電商平台再度以用戶規模、直播數據交差，並未宣布總成交額。

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根據諮詢公司貝恩（Bain）一份最新報告，去年中國「雙十一」總銷售額大約達到1.1兆元人民幣，但在該公司今年進行的問卷調查發現，有將近77%的消費者表示，今年並不打算在雙十一購買比平常消費還要多餘的東西。

《中國基金報》則指出，京東今年宣布直播觀看人數超過3.8億人，累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣；天貓則把用戶和會員增長的爆發視為亮眼的成績單，稱天貓平台全周期累計訪問用戶數超過8億，創下歷史高峰，而「88vip」用戶規模也突破3200 萬，也再創歷史新高。

中國的「雙十一」購物節最早在2009年由淘寶開創，許多電商平台以各種預售、搶優惠、特價等機制吸引消費者購買，確實也接連創下大量銷售奇蹟，不過《法新社》今年實際訪問了數名年輕民眾後發現，今年的消費力道並不如以往，一方面是消費者發現今年優惠力度不如以往，許多店家其實是先提高價格再打折扣，實際降價幅度不高，另一方面是經濟放緩、就業困難，民眾開始節省謹慎消費。

一名大學畢業生表示，身邊的朋友大多是利用「雙十一」的折扣來購買日常必需品，另一名21歲的年輕消費者說自己什麼也沒買，而且感覺今年雙十一商品價格其實與平時差不太多，「因為現在掙得比以前少了，所以還是省著點吧。」

《德國之聲》指出，新冠疫情爆發之前，中國民眾的消費熱情明顯要高得多。2019年，淘寶在雙十一購物節的24小時內創下了380億美元的銷售額；位於上海的市場咨詢公司CMR創始人兼董事長Shaun Rein指出，雙十一帶來的那種狂熱與興奮感已經淡去，「消費者在過去的9個月裡，總是能看到各種各樣的促銷活動，所以他們對於雙十一期間的折扣已經沒有太多期待了。」

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