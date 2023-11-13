買氣冷！中國「雙11」購物節結束　京東、天貓再度未公布總成交額

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《中國基金報》則指出，京東今年宣布直播觀看人數超過3.8億人，累計超過60個品牌銷售破10億元人民幣；天貓則把用戶和會員增長的爆發視為亮眼的成績單，稱天貓平台全周期累計訪問用戶數超過8億，創下歷史高峰，而「88vip」用戶規模也突破3200 萬，也再創歷史新高。
中國的「雙十一」購物節最早在2009年由淘寶開創，許多電商平台以各種預售、搶優惠、特價等機制吸引消費者購買，確實也接連創下大量銷售奇蹟，不過《法新社》今年實際訪問了數名年輕民眾後發現，今年的消費力道並不如以往，一方面是消費者發現今年優惠力度不如以往，許多店家其實是先提高價格再打折扣，實際降價幅度不高，另一方面是經濟放緩、就業困難，民眾開始節省謹慎消費。
一名大學畢業生表示，身邊的朋友大多是利用「雙十一」的折扣來購買日常必需品，另一名21歲的年輕消費者說自己什麼也沒買，而且感覺今年雙十一商品價格其實與平時差不太多，「因為現在掙得比以前少了，所以還是省著點吧。」
《德國之聲》指出，新冠疫情爆發之前，中國民眾的消費熱情明顯要高得多。2019年，淘寶在雙十一購物節的24小時內創下了380億美元的銷售額；位於上海的市場咨詢公司CMR創始人兼董事長Shaun Rein指出，雙十一帶來的那種狂熱與興奮感已經淡去，「消費者在過去的9個月裡，總是能看到各種各樣的促銷活動，所以他們對於雙十一期間的折扣已經沒有太多期待了。」