台中計程車公會喊「取消酒駕吊扣駕照」 同業不挺勸撤除
近期因違規記點新制引發職業駕駛反彈，台中市直轄市計程車公會理事長陳春棟發起遊行，訴求取消違規記點、無配套措施前取消未禮讓行人罰則，以及取消酒駕吊扣駕照。不過同業強調酒駕行為，不值原諒，認為職業駕駛訴求需正當，不得無限上綱試圖闖關其他不合理要求，破壞民眾對職業駕駛的錯誤理解。
記者許若茵／台北報導
台中市直轄市計程車公會發起官逼民反集會遊行，將於17日登場，陳春棟控訴，立法委員違憲修法，拿職業駕照開玩笑違規記點，吊扣駕照，憲法保障人民有工作權，應取消違規記點，另還包含無配套措施前取消未禮讓行人罰則，以及取消酒駕吊扣駕照等訴求。
但全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟批評，「酒駕行為，不值原諒！」有些人一次又一次的犯錯，所以不要為酒駕的行為辯解任何的藉口理由，若有任何團體為酒駕行為，做任何的辯解，「我們都不會認同，並表示唾棄此不當言論行為」。
劉鴻樟強調，台中有某車隊團體的訴求，乃屬該地區車隊的行為，和其他任何計程車團體，沒有任何關聯，請勿連結所有計程車團體，職業駕駛訴求需正當，不得無限上綱試圖闖關其他不合理要求，全國汽車駕駛人權益聯盟已經提出勸告撤除該項酒駕訴求。
劉鴻樟透露，後來經過台中計程車職業工會理事長的解釋，他們的訴求，並非取消酒駕吊扣駕照，而是因為酒駕吊扣為12年，工會的說法，是希望修法為3-5年的意思。