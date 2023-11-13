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許瑋甯、曾敬驊入圍亞洲電視大獎！與宋仲基《財閥家》搶最佳劇集

▲《第9節課》許瑋甯拿完金鐘迷你視后，繼續角逐亞太視后。（圖／iQIYI國際站）
▲《第9節課》許瑋甯拿完金鐘迷你視后，繼續角逐亞太視后。（圖／iQIYI國際站）

記者羅凌筠／綜合報導

2023亞洲電視大獎（ATA）入圍名單公開，《第9節課》許瑋甯入圍最佳女主角，《不良執念清除師》曾敬驊入圍最佳男主角，兩部原創台劇皆榮獲「最佳劇集」提名，將和韓劇《財閥家的小兒子》、《模範計程車2》、《小女子》、《惡鬼》以及泰劇《月光雞油飯》角逐此榮譽。

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▲曾敬驊《不良執念清除師》與《財閥家的小兒子》、《模範計程車2》搶亞洲電視大獎最佳劇集。（圖／iQIYI國際站）
▲曾敬驊《不良執念清除師》與《財閥家的小兒子》、《模範計程車2》搶亞洲電視大獎最佳劇集。（圖／iQIYI國際站）
同時，在《第9節課》中針鋒相對的許瑋甯及尹馨，此番入圍最佳女主角及最佳女配角，甫獲得金鐘獎肯定的許瑋甯，將與趙露思、吳俐璿（Jojo Goh）以及彤達婉·奔提維此弓（Tontawan Tantivejakul）一同爭奪亞太視后的寶座。

▲尹馨入圍亞洲電視大獎最佳女配角。（圖／iQIYI國際站）
▲尹馨入圍亞洲電視大獎最佳女配角。（圖／iQIYI國際站）
《不良執念清除師》曾敬驊以出色演技將與新加坡演員李銘忠和泰國演員陳炳林Ohm（Pawat Chittsawangdee）一同競逐最佳男主角頭銜。首次獲得海外獎項入圍肯定的曾敬驊也在第一時間表示：「謝謝所有參與這部劇的工作人員以及冠慧導演，也謝謝大家喜歡蒲一永。」

另外，《唐朝詭事錄》和《平原上的摩西》兩部也入圍「最佳網劇」，《平原上的摩西》作為首部入圍柏林國際電影節的華語劇集，集結了頂尖電影主創團隊並以其寧靜的攝影語言述說著90年代經濟轉型的時代洪流下，小人物悲喜不由自己的心境。《唐朝詭事錄》由原著作者擔任劇集編劇，以推理邏輯清晰、精良製作品質、演員精湛演技以及情理相合的創作風格擄獲大批粉絲，成為2022年古裝探案黑馬劇，獲了極高評價。

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