違規記點新制暫緩！運輸團體表肯定：別因輿論倉促立法

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會、中華民國小客車租賃商業同業公會全國聯合會、台灣運輸業移動科技派遣平台協會、台北市多元計程車產業工會等運輸業團體近日聯合表達肯定，運輸業團體指出，維護交通安全是全體用路人共同的目標，但政策的訂定及執行必須切合實況並考量實際可行性，切勿因一時輿論風向倉促立法，訂出形同刁難人民的制度。
運輸業團體表示，本次爭議關鍵起源於今年年初台灣行人地獄的事件及新聞輿論不斷擴大，一時之間從行政到立法機關紛紛動起來以雷厲風行之姿欲解決這個惡名，然而在修正相關法規的過程中，卻未充分徵詢使用道路頻次最高的運輸業相關從業人員團體意見，導致在開放民眾檢舉重點紅線違停及違規記點吊扣駕照等機制上直接造成大量職業駕駛面臨被迫失業的問題，也讓駕駛員工會團體不得不數次上街抗爭，才讓社會各界開始發現本次倉卒立法造成的失衡問題。
運輸業團體指出，包括台大經濟系教授鄭秀玲都公開投書點出在現行交通標線及相關交通設施機制不足的情況下這樣立法，根本無法在不違規臨停的情況下正常執業，卻讓這樣的問題完全由依賴職業駕照生存的運輸業駕駛以生計來承擔的不合理情況。
運輸業團體說，這樣的政策若不調整，台灣社會很快就會面臨大量職業駕駛將被迫記點額滿而吊扣甚至吊銷駕照的情況，對於同樣面臨嚴重缺工問題的物流業、客運業等行業無異是雪上加霜，可以想見未來將高度衝擊台灣社會現有美食外送、網路電商、便利商店、商圈等共同構築而成的便利生活，更遑論老人、身障族群所高度倚賴的計程車、身障專用車等服務也將同受衝擊。
運輸業團體表示，本次在各大運輸業團體共同合作串聯反應下，政府願意積極回應做出微調修正，在維護交通安全的前提下，針對臨時上下客、貨的違規臨停記點機制暫緩實行，並且在年底前偕同各地方政府共同完成交通紅黃線合理劃設後，再行評估記點機制調整，兼顧各方團體實際需求的做法表達肯定。
運輸業團體也期待，未來新的立法院在立法過程中同樣能記取本次經驗，面對此類高度複雜又涉及眾多基層從業人員工作權益的議題切莫倉促立法，造成陳義過高卻難以執行的問題，徒增社會成本，更呼籲關心交通安全問題的各界團體以更理性更務的態度面對問題，共同促進台灣道路交通安全，勿再以催化兩極對立，非黑即白的一刀切方式來處理公共社會議題，如此才能走上真正共同協力改善台灣道路交通問題的正確道路。