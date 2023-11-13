乳牛貓街頭流浪表情超厭世！好心女收編照顧 1年後「化身天使」
愛真的能改變很多事！在中國大陸四川省，就有位女孩在自家庭院看到一隻流浪乳牛貓闖入，看到牠表情厭世且兩眼無神模樣，女孩也決定收編照顧，沒想到一年過去後，厭世的貓咪竟然變身超美天使，幸福的程度就能直接從其外貌量化！
記者潘毅／綜合報導
四川省一位女孩日前上網分享自己成為貓奴的經歷，在一年前的冬天，家裡的院子突然出現了一隻黑白花色的貓咪，身形有些消瘦，看起來已經流浪許久，表情相當無神且厭世。女孩好心給了牠一點東西後，這隻乳牛貓就連續好幾天報到。
女孩有些不忍心，決定先帶這隻貓咪去看獸醫，結果發現牠身上有許多病症，包含口腔發炎等，必須進行拔牙、雷射手術。治療結束後，女孩也擔心貓咪因為缺少牙齒難以在野外生存，也決定收編這隻乳牛貓。
就這樣一年過去了，一人一貓的感情也越來越好，而貓咪的外貌更出現極大變化，流浪時期厭世且無神的模樣早已不復健，取而代之的是一隻有著圓臉且萌萌大眼，還常常撒嬌的可愛天使。
短短一年間出現極大變化，讓許多網友大讚：「愛真的能改變很多事」、「愛會讓毛孩重生」、「一下從老貓樣子變年輕了」、「光看貓咪的樣子，就能知道主人給予了多少愛」。