名家論壇》單厚之／馬英九拋的球，侯友宜能不接嗎？

我是廣告 請繼續往下閱讀
眼見柯文哲和侯友宜都沒有踩煞車的意思，馬英九主動跳出來替國民黨踩煞車，主張以民調定勝負。馬英九的主張與侯辦、黨中央相去甚遠，卻和柯文哲較為接近，所以招致「扯後腿」、「助攻柯文哲」之類的批評，前國民黨秘書長李乾龍也說柯文哲是「拿一塊錢跟一千元梭哈」，完全沒有道理。
道理是一回事，政治現實又是另一回事。這次選舉因為侯友宜不夠強，國民黨內一直都有「輪替派」與「黨格派」兩派不同的主張，前者主張應該致力下架民進黨，後者則主張不能因為一時利益犧牲黨格，最具代表性的就是金溥聰的「挺著胸膛倒下去」。
理論上這兩派並不完全衝突，如果能夠有效棄保柯文哲，在兼顧黨格的同時，也有機會完成政黨輪替。但無論侯辦或國民黨中央，至今看不出有這樣的能耐和打算，反而頗有點要和柯文哲同歸於盡的味道，讓藍軍支持者在惱怒柯文哲的同時，也更加的憂心。
藍白所有的談判和妥協，都繞不過侯友宜，任何損及侯友宜利益的主張，稍有不慎就會被認為是別有用心，加上「金小刀」的威名，藍軍沒有人敢輕舉妄動，馬英九是唯一能夠虎口拔牙、在貓脖子上掛鈴鐺的人選。原本若只有馬英九一個人主張，侯友宜和朱立倫還可以硬擋，但韓國瑜跟進之後，壓力就大得多。
侯友宜從爭取國民黨提名至今，對藍軍毫無戰功，侯友宜的盤遠小於國民黨，給外界的感覺是「全黨挺一人」而非「一人拉全黨」。過去的侯友宜給人的印象是「拔一毛而安天下，不為也」，雖然是依照黨內程序出線，卻始終欠缺「一往無前」的領袖特質和個人魅力，民調也一直沒有太大的起色。
從馬英九、韓國瑜主張民調至今，侯友宜和國民黨中央一直沒有給出正面的回應，既不說要、也不說不要，似乎要一直拖到時間來不及自然破局。但若不正面回應馬、韓兩人的主張，必然會導致藍軍內部的分裂，未來既不可能找韓國瑜當副手，未來所有「馬侯心結」、「韓侯心結」的文章必然會再次上演，藍白分裂、敗選之責，也會完全壓在侯友宜、朱立倫兩人的身上。
目前多數民調都顯示，侯友宜和柯文哲仍在伯仲之間，若有韓國瑜、馬英九的力挺，侯友宜比民調未必會輸，綠營支持者對柯文哲的仇恨值遠高於侯友宜，「灌票」也未必對侯友宜不利。侯友宜身為主帥，總不能一點風險都不肯冒、什麼都要「博穩贏的」，如果被貼上「怯戰」的標籤，整個藍軍的士氣會立刻崩解；相反的，若敢於面對挑戰，真能擊敗柯文哲完成整合，則又是完全不同的局面。
●作者：單厚之／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com
更多「2024大選」相關新聞。