韓瑜轉型最美「丟丟妹」！當起叫賣直播主 帶貨《阿叔》虱目魚
韓瑜在華視、東森超視8點檔《阿叔》從新聞主播轉型成網路直播主，與王彩樺即將在網路上開啟直播賣虱目魚，宛如網紅丟丟妹。她笑說：「這一部戲幫我開啟很多技能開關。」並透露從創臉書粉絲團以來，只開過1次直播，所以對於這部分就有點陌生，但平常刷抖音與臉書時會看直播，所以大概可以瞭解直播賣貨是什麼樣的狀況。
記者羅凌筠/綜合報導
提及一同直播賣貨的王彩樺，韓瑜大讚對方很專業，並興奮表示，王彩樺一開口現場賣貨的情緒跟氛圍完全被拉起來，笑虧自己：「在她身邊我什麼都不是。」王彩樺開拍前參考了多位直播主，以及網紅賣貨的影片來做準備，拍攝期間看見一旁觀看的演員與工作人員們都笑得很開心，令兩人期待播出後觀眾的反應。
網路飯碗不好捧，逃不掉網友的評論及攻擊，韓瑜分享自己剛出道時被酸民嗆聲的經驗，她初次擔任女主角，因為沒有經驗，又加上當時臉上還有嬰兒肥，所以在鏡頭裡看起來會很胖，因此被網友攻擊「演技很爛」、「長相很醜」的留言，對剛出道的韓瑜來說是非常大的打擊，心理都會不斷的反問自己：「我已經非常努力了，怎麼還會被大家罵得狗血淋頭？為什麼別人要這樣罵我？我做了什麼十惡不赦的事情嗎？」
性格倔強的她，到最後索性不看留言，不看大家對戲的反饋，但反而會鞭策自己，提醒自己：「既然選擇演戲，我就要做好。」所以會不斷去學習、精進自身的能力，韓瑜最後也開心表示：「很開心在演戲的部分，現在能得到大家的認可，也算是小有成就，當然還是有進步空間啦！」粉絲的支持、喜愛讓她有苦盡甘來的感覺。
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