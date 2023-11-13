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台股不要在乎尾數！永豐金黃蔭基估美明年Q3降息　台利率凍整年

▲永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（13）日在法說會指出，美國明年第3季會開始降息，台灣利率則會凍到明年底，台股不要在乎尾數。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（13）日在法說會指出，美國明年第3季會開始降息，台灣利率則會凍到明年底，台股不要在乎尾數。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯準會（Fed）已連兩季會議利率不變，市場也關注升息循環何時才會結束，永豐金控今（13）日召開第3季法說會，首席經濟學家黃蔭基預估，美國明（2024）年第3季、第4季會各降息1碼；台灣央行則至明年底利率都會維持不動。至於台股，他則建議看前面兩位數，不要在乎尾數，與其猜指數，不如要找哪些族群比較好，他並看好科技股表現最好。

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黃蔭基進一步表示，站在央行立場，升息循環還沒有結束，不過，他認為，目前有99.73%的全球指標央行升息已告一段落，而且因通膨向下趨勢已形成了，消費者物價指數（CPI）年增率從今年6月開始，已連續5個月低於4%，代表說全球央行看不到升息的理由。若以模型預估，美國CPI明年底預估會降至2.5%，現在還在3.7%，台灣CPI方面，黃蔭基預測明年會降到1.3%，明年上半年約在2%多、下半年1%多，通膨曲線會往下。

對於美國升息循環是否已結束？黃蔭基預估，美國明年第3季會降息1碼、第4季再降息1碼，也是說政策利率會降至4.75%，現在是5.25%，長債殖利率恐跌破 4%。台灣部分，他預估，今年第4季起到明年利率都不會動，政策利率將維持在1.875%，主要是台灣通膨不高，沒必要調整利率，造成經濟成長的負面影響，因此中央銀行應該是按兵不動。

由於美國長債殖利率飆破5%，投資人也關心升息尾端該買債還是買股？黃蔭基說，明年是股債雙多的一年，惠譽降評、增發公債、聯準會持續升息、中國一直賣美債，造成美債殖利率有過度反應，明年關鍵是看美公債的補給量，殖利率應該會跌破4%，有利債市ETF表現，尤其是美債20年有機會反轉。

至於年底前台股是否有選舉行情？他指出，2022年至今都處在戰爭、通膨及升息的陰影下，2022年俄烏戰爭爆發，通膨急速上升、央行也急劇升息，全球股債非常麻煩，2023年戰爭還在，還有以哈戰爭，但通膨下降、升息幅度就減少，台股今年以來高點已漲了3300點，2024年戰爭還是在，以哈戰事甚至可能擴大，可是不會再升息，通膨持續向下，當美國通膨下降時，台股會漲到哪去？

他強調，台股會再走多少不知道，但歷史高點就在18619點，他建議台股指數要注意前面兩位數，而不是看尾數多少，台股與其猜指數會到多少，不如要找哪些族群比較好，台股肯定還是科技股最好。

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