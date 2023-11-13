英國內閣重大改組！內政大臣遭開除 親中前首相卡麥隆回鍋任外長
英國內閣迎來重大重組，現年43歲的英國內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）接連傳出曾因開車超速要求特別待遇、投書媒體批評警方對親巴勒斯坦遊行者比極右翼遊行還要寬容等爭議事件，為此英國首相蘇納克今（13）宣布將其革職，同時任命英國外交大臣柯維立繼任內政大臣，前首相卡麥隆則將回鍋擔任外相。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《BBC》、《週日泰晤士報》與《電訊報》等稍早報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布任命外相柯維立（James Cleverly）擔任英國新任內政部長，而外相位置則由2016年因英國脫歐辭職的前首相卡麥隆（David Cameron）擔任，這名任內對中國相當友善的英國前首相，在離職後轉任規模10億英鎊（約403.8億元台幣）的中英投資基金副主席，英中關係未來有何改變在這道任命公布後也瞬間成為焦點。
這名未來的英國外相離開唐寧街10號時，臉上掛著一抹微笑，並對外表示「雖然我在過去七年一直遠離政治前線，但希望我擔任保守黨領袖11年與擔任首相6年的經驗能為首相幫上忙」，另外他也補充表示，儘管自己可能「不同意蘇納克做出的一些決定」，但總理是「強大而有能力的領導人」。
稍早，從外相職位被調走的柯維立也發出他作為內政大臣的首次聲明，稱被任命為內政大臣是他的榮幸，「我們的目標很明確，任務就是保證這個國家人民的安全。」
至於被革職的布瑞弗曼，則是2022年9月獲得前首相特拉斯（Liz Truss）任命，她在2022年夏季仍擔任檢察總長時在倫敦市外超速駕駛，被警察開了罰單並被要求上交通安全課程，雖然付了罰款但卻在上課過程要求將小組課程改成為她安排一對一課程，以及要求讓她參加線上課、可以使用化名與不開鏡頭等特別待遇。
上週，布雷弗曼也在《泰晤士報》上發表了一篇爭議性文章，指責警方對待親巴勒斯坦示威者比對其他極右翼示威者還要寬容，且這篇文章並未受到政府同意簽署；然而，布雷弗曼也是執政的保守黨中頗受歡迎的右翼人物，若民調落後的保守黨在蘇納克的領導下於下次大選期間失利，那麼布雷弗曼預計將競選黨魁。