遭質疑支持聲量是網軍帶風向　吳欣岱開戰高嘉瑜

民進黨立委高嘉瑜今（13）日陪同主席暨總統參選人賴清德參香，受訪時提及在網路支持吳欣岱的聲音，會不會來自於國民黨參選人花200多萬買的網軍，公關公司帶風向，籲不要變成被誤導的人，成為分化綠營的幫兇。台灣基進立委參選人吳欣岱對此嚴正聲明，把她的支持者打成網軍，這做法跟去年因「一屍五命」、「行政失靈」讓本土派反感，竟直接稱是「側翼敗票」有什麼不同？
記者陳威叡／台北報導
港湖雙姝死鬥，高嘉瑜怒轟吳欣岱說謊，對此吳欣岱表示，自己很少正面回應高嘉瑜的抹黑攻擊，但今天必須要嚴正聲明，首先在媒體訪問時稱她說謊，究竟是哪一部分說謊，難道現任民代可以抹黑內湖民眾嗎？且在立法院跑票是事實，也被民進黨罰款了，說謊誤導支持者和黨內前輩的是誰應該很明顯。況且高嘉瑜口口聲聲承認，造成分裂的原因就是自己，現在卻小巷道歉大街攻擊她。
其次高嘉瑜指控支持者是國民黨買網軍帶風向，吳欣岱說，這已不是第一次，之前在媒體進行的線上民調中，她以4成支持度領先時高嘉瑜也這樣說過，但網路是很多人反應意見的管道之一，高也很常用粉絲專頁分享自己的看法。
吳欣岱說，高嘉瑜卻把別人對她的支持直接打成網軍，這種做法跟去年因為「一屍五命」、「行政失靈」等言論讓本土派支持者反感、在網路不受歡迎，高嘉瑜就直接在媒體上說出「側翼敗票」有什麼不同？
吳欣岱表示，一個現任民意代表，不受支持沒辦法將選票帶回黨內，甚至還要別人犧牲陰德值來救，種種作為只為自己當選，「這樣的投機政客台灣還要忍受到什麼時候？」