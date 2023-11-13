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葛福鴻不只幫陳盈潔！捧紅金城武　林志玲、蔡依林都視她為貴人

▲葛福鴻（左圖右）捧紅許多大咖，其中金城武（右圖）更視她為親媽，她是蔡依林、林志玲、陳鎮川貴人。（圖／翻攝微博）
▲葛福鴻（左圖右）捧紅許多大咖，其中金城武（右圖）更視她為親媽，她是蔡依林、林志玲、陳鎮川貴人。（圖／翻攝微博）

記者黃盈容/綜合報導

「綜藝教母」葛福鴻（葛姐）日前寒冬送暖，幫助台語歌壇大姊大陳盈潔一事，今（13）日被許常德曝光，引起熱議。而說到這位「恩人」葛福鴻，她在台灣藝能界有舉足輕重的地位，不只改寫台灣綜藝，創立「東風電視台」，放眼望去半個演藝圈大咖幾乎都她捧紅；像是永遠的男神金城武、第一名模林志玲、F4。她發覺知名經紀人陳鎮川的長處、提攜曾是助理主持的吳宗憲，幫助過蔡依林解決當年的合約問題，驚人事蹟不勝枚舉。

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陳盈潔因教唆偽造有價證券罪入獄服刑中，日前她患急性腎衰竭、敗血病等保外就醫，卻面臨經濟困難窘境。葛福鴻得知後雪中送炭，主動伸出援手幫助，讓陳盈潔5年戶頭首入帳，她感激的親手寫信表達對葛福鴻滿滿謝意。

▲許常德（右）曝陳盈潔受到葛福鴻幫助，相當感激。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）
▲許常德（右）曝陳盈潔受到葛福鴻幫助，相當感激。（圖／翻攝自許常德的地下手記臉書）
葛福鴻被封「綜藝教母」，因曾改寫台灣綜藝節目，大膽創新，將過去只有唱歌、秀場風格的綜藝節目，變成了多元化。製作出《週末派》、《連環泡》、《超級星期天》等經典節目。

葛福鴻最厲害的是她獨具慧眼，她名言是「在我們這一行，眼光比做事情更重要。」確實如此，她一手捧紅數不清的大牌，令人瞠目結舌；其中最廣為流傳的就是永遠的男神金城武，當年就是被她相中簽下。

▲金城武有迷人又帥氣的外型，是大家心中零負評男神。（圖／翻攝微博）
▲金城武有迷人又帥氣的外型，是大家心中零負評男神。（圖／翻攝微博）
當初金城武還是素人時，抱著好玩的心態去拍廣告，被葛福鴻看見，力邀拍戲、發唱片，個性低調的金城武，猶豫不決，葛福鴻以「拍戲就可以買機車說」，說服他進入演藝圈。更一手拉拔金城武，從青澀男孩，變身零負評男神，多年來金城武視葛福鴻可說親媽。

說到台灣第一名模林志玲背後的貴人，同樣不能忘記葛福鴻；當初林志玲所屬的凱渥公司和年代的葛福鴻合作，葛福鴻不僅讓林志玲出任東風衛視《流行追踪》的主持人，更讓她在旗下眾多媒體頻頻亮相，知名度大增。後來林志玲出任金曲獎和金馬獎典禮主持人，傳聞也都是葛福鴻的背後提攜。

▲葛福鴻也是第一名模林志玲的貴人。（圖／寬魚國際提供） ▲葛福鴻也是第一名模林志玲的貴人。（圖／寬魚國際提供）

華語歌壇天后Jolin蔡依林，其實在1999年出道之初就爆紅，奠定「少男殺手」封號，豈料出道2年，因陷入合約糾紛，和「大聲」音樂解約、賠了9百萬，一度跌入低谷。2002年她加入了葛福鴻公司，葛福鴻替她解決了合約違約金問題。蔡依林在2009年和葛福鴻共同成立凌時差音樂製作公司，音樂路更廣。

▲蔡依林當年在葛福鴻幫助下解決合約危機。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲蔡依林當年在葛福鴻幫助下解決合約危機。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲知名經紀人陳鎮川，當年也是遇到葛福鴻這個伯樂。（圖／記者陳明安攝, 2020.07.15）
▲知名經紀人陳鎮川，當年也是遇到葛福鴻這個伯樂。（圖／記者陳明安攝, 2020.07.15）
天后張惠妹的經紀人陳鎮川，也是被葛福鴻這個伯樂發現長才。那時陳鎮川還在葛福鴻的福隆製作公司當節目製作人，後來葛福鴻發現他有做經紀的天分，把將他調到經紀部去，並開始參與唱片製作，陳鎮川曾說「葛姊是我很重要的恩人」。

不只這些，張學友也曾DVD中特別留下「特別感謝葛福鴻女士」的字樣。據說，她還曾提攜當時只是助理主持人的吳宗憲主持《我猜我猜我猜猜猜》，曾辛苦培訓她認為最有潛力成為明日天王的羅志祥等。這回見到歌壇大姊陳盈潔落難，葛福鴻同樣再次出手相救，傳為佳話。

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