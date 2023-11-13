沈玉琳財產上億擁4豪宅！理財祕訣公開 女星聽完臉綠：先回家了
沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》，日前特別邀請小男孩樂團主唱米非，以及超人氣男團U:NUS來宣傳新節目《滾石摘星號》，並聊聊當年輕人到底有多難？米非則自爆是月光族，買房對她來說已經不可能的任務，結果一聽完沈玉琳的買房存錢觀念後，竟讓米非當場臉綠，逗趣回應：「我先回家好了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
沈玉琳在節目中暢談自己的金錢觀，他說：「自己的觀念就是『有土斯有財』，有房子才是心裡踏實的象徵。」米非則是馬上回應：「道理我都懂，但就是買不起！一個月的薪水要養爸媽，加上房租，以及自己的治裝和保養也是必不可少的，所有花費幾乎耗掉一整個月的薪水！」對入不敷出的米非來說， 想買房根本癡人說夢。
兩年前北漂到台北工作的U:NUS成員承祐也分享，台北高昂的房價令他壓力非常大，他表示：「在台北支付昂貴的房租，卻只能租小套房，若是在高雄相對輕鬆很多，我自己的朋友們大多也因為房租的原因選擇返鄉。」對他來說買房這事早已從「夢想」變成「幻想」，也讓人不禁感嘆在這個「什麼都漲，薪水不漲」的時代，想成為「有殼族」難如登天。
U:NUS成員昱廷，不僅音樂才華，還擁有高學歷，但他最終還是選擇音樂，他表示自己從小學習鋼琴，擁有英國皇家鋼琴檢定八級，小時候和爸媽開玩笑說，長大想當鋼琴家，結果媽媽竟叫他「別做夢了」，因此長大後，昱廷更不敢和爸媽表達自己想做音樂的夢想，只能自己偷偷存錢買錄音設備製作音樂，無奈家人卻認為他不該放棄建中和師大的好學歷，應該要成為醫師或老師這種穩定收入的工作。直到昱廷在《原子少年》做出成績後，家人才慢慢改變態度，現在非常支持他追尋自己的夢想。
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