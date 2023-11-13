金馬60／李玟〈月光愛人〉感人重現！追思逝世影人 表演嘉賓揭曉
第60屆金馬獎頒獎典禮進入倒數階段，金馬執委會今（13）日預告本屆典禮精采節目內容，擁有三金得獎紀錄的盧廣仲以及享譽國際的小提琴大師胡乃元將擔任表演嘉賓；戴立忍將以獨特嗓音，首度獻聲錄製入圍者名單。值得關注的是，胡乃元將詮釋已逝歌手李玟的〈月光愛人〉，特此追思逝世影人。
記者黃雅琪／綜合報導
由程偉豪導演集結影人打造的「金馬60形象影片」一公布便大獲好評，並在金馬影展期間各個影廳播放，影迷皆表示迫不及待典禮當天，想破解神祕嘉賓身分與彩蛋驚喜，這支結合角色復刻與翻轉經典的完整版「開場影片」可以說是新世代電影人獻給金馬60的情書，重點不在回顧，而是凝聚眾人的熱情與創意，一起直奔電影的未來。
擁有金馬獎、金鐘獎、金曲獎三金得主紀錄的盧廣仲，表演實力有目共睹，他將重新詮釋《少年吔，安啦》的〈無聲的所在〉以及《擺渡人》的〈讓我留在你身邊〉這兩首入圍過金馬獎的歌曲，既要唱出電影之路的酸甜苦辣，也要向幕前、幕後電影工作者致敬。
曾獲比利時伊莉莎白女王國際大賽首獎的小提琴家胡乃元，不僅是國際級的演奏大師，近年更致力於推廣室內樂，除了成立TC室內樂團並擔任音樂總監。此次他將率領TC音樂家們合作詮釋龐賽版本的〈Estrellita〉以及李玟為《臥虎藏龍》演唱的〈月光愛人〉，以星月的音符來追思逝世影人。
已有金曲獎、金鐘獎獎項肯定的萬芳，以《五月雪》雙料入圍金馬獎最佳女配角與電影歌曲，吟詠蕩氣回腸的〈五月的人〉；甫獲今年金曲獎最佳新人的洪佩瑜，將深情演繹《本日公休》的主題曲〈同款〉；首次挑戰電影即以《富都青年》順利入圍的RYOTA片山凉太，也將親自演唱動人的〈一路以來〉。第60屆金馬獎頒獎典禮11月25日登場。
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