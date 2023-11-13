最強策展活動「雲林厚工學」11/18登場！帶民眾慢遊在地精彩美好

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雲林縣長張麗善指出，雲林縣在傳統產業、宗教文化及其相關連帶之工藝成就，經過長時間淬鍊、積累，進而薈萃出多元文化與在地元素，才得以醞釀出現雲林特殊的風情，透過「The MGEAYunlin 雲林厚工學」策展活動，將完整論述雲林縣在台灣多種產業的重要發展性，及所挾帶之台灣在地文化、族群、信仰等多元價值及特色資產，所造就出極為優渥的風土經濟價值，更激盪育養出各式創意、新舊交融風采，及各種社會創新實驗與實踐之潛力基地。
雲縣府文化觀光處處長陳璧君表示，展覽展出雲林五大學，「神工學」規劃最潮科技祈願長廊，更有沈浸式劇場及藝閣花車帶民眾重返北港人的第二個過年實況現場；「農業學」運用輸送帶及數位餐桌概念，讓民眾於餐桌上與雲林相遇，亦象徵近幾年積極發展的轉型智慧農業；「共享學」設置小賣所；「觀光學」運用沉浸式體驗技術，帶領民眾從沿海到山林、從自然到人文探索雲林之美；「未來學」民眾可將想像中的雲林透過 QRcode掃描輸入，同時能呈現100個雲林未來的 AI 生活想像，以智慧雲林、創生雲林、安居雲林，推進雲林登入永續之路。
陳璧君指出，展覽除展出雲林五大學之外，更有另外三大特色主題館，「布袋戲故鄉的未來式」、燈會原鄉的「燈藝風華」及全台灣有史以來最大規模的芭比娃娃展覽；亦有8大位衛星場館「北港朝天宮、北港武德宮、北港水道頭文化園區、北港大復戲院、北港文化中心、北港舊登記所、義民廟及集雅軒」。
「The MGEA Yunlin 雲林厚工學」也推出許多限時限量的厚工聯名商品，如與口湖鄉第一鰻波工坊、口湖鄉金湖休閒農業發展協會及北港手厚商號聯名之「厚工便當」；台糖最暢銷的明星商品花生及紅豆冰棒搭上聯名潮，推出「厚工冰棒」；北港兩大宮廟-朝天宮、武德宮推出的聯名「厚工香火袋」；更有運用厚工學元素所設計的眾多文創商品「厚工小物」，其中討論度最高的就是Q版IP文創商品「厚工鑰匙圈」，展期間除可於園區小賣所購置外，相關聯名商品好康資訊請鎖定官方公告。
雲縣府於11/18-12/3也規劃出三大接駁路線「高鐵台鐵線」、「嘉義高鐵專線」，從縣內各大重要交通節點，斗六火車站、雲林高鐵站、嘉義高鐵站，將各地民眾送達主展區，每日從上午8點半發車，平日60分鐘一班、假日30分鐘一班，另有安排「展館環狀線」、「停車場專線」，民眾可搭乘此路線前往各大衛星展區，於北港古鎮漫慢走，品嚐在地風情好滋味。更多精彩活動內容將持續於雲縣府文化觀光處臉書、慢遊雲林臉書、「The MEGA Yunlin雲林厚工學」官方網站公告；亦可下載慢遊雲林APP，掌握更多最新最潮的食宿遊購行資訊。