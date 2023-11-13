股東看過來！永豐金今年獲利有望新高　總座：明年股利發放會更好

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至於永豐銀行今年前9月稅後淨利127.3億元，較去年同期成長5.4%，永豐銀行總經理莊銘福說明，成長動能主要來自於金融交易利得，因此其他淨收益較去年同期增加80.5%。永豐銀行前9月稅後淨利近3年年複合成長率為18.7%，優於其他金控旗下銀行同業合計的10.9%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.1%，備抵呆帳覆蓋率1359%。
永豐金證券今年前9月稅後淨利30.6億元，相較去年同期增加176.1%，主要受惠於資本利得年成長1580%，且整體手收較去年同期增加9.7%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，前9月包括複委託、基金保險、借券占整體手收比重達到35%。
在海外布局部分，朱士廷指出，西進已有據點暫時不會再有動作，南進則仍在努力中，希望會有好消息，國內併購部分也有在努力中，目前海外淨營收占比約在2成左右，主要中國大陸有價證券受影響有下滑，大中華仍有12%成長占最大宗，其他北美、東協也都有成長。
至於今年獲利表現及明年股利發放是否會比今年好？朱士延說，「相信是會」，今年前3季獲利再創歷史新高，在明年經濟展望會比今年和緩下，獲利也有機會比今年更好，並再創新高，而股利來自獲利，永豐金股利來源一直有可分配盈餘與保留盈餘來配股，也不用動用資本公積配息。若以今年永豐金配現金股利0.6元，股票股利0.2元來看，配息率57%，去年配發0.8元現金及0.1元股票股利，配息率逾62%，市場預估明年有機會配息0.9元至1元左右。