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股東看過來！永豐金今年獲利有望新高　總座：明年股利發放會更好

▲永豐金控總經理朱士廷今（13）日主持第3季法說會。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲永豐金控總經理朱士廷今（13）日主持第3季法說會。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

永豐金控今（13）日舉行今（2023）年第3季法說會，前9月自結稅後淨利達157.5億元，年成長21.7%，創同期歷史新高，累計每股盈餘1.29元，年化ROE（股東權益報酬率） 12.67%，每股淨值14.40元。永豐金控總經理朱士廷表示，今年剩下2、3個月的時間，全年獲利可望同創史上最高紀錄，明年股利發放也可望優於今年，而且不必動用資本公積配息。以今年來說，永豐金配發現金股利0.6元，股票股利0.2元。

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永豐金長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年前9月，近3年年複合成長率（CAGR）高達 19.5%，優於其他金控同業合計的3.6%。朱士廷指出， 前9月整體淨收益創下歷年同期新高表現，主要受惠於交易利得大幅成長；手續費淨收益達115.1億元，則是受惠於證券子公司經紀手收動能回溫；其他淨收益109.4億元，年成長93.4%，主要是銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。

至於永豐銀行今年前9月稅後淨利127.3億元，較去年同期成長5.4%，永豐銀行總經理莊銘福說明，成長動能主要來自於金融交易利得，因此其他淨收益較去年同期增加80.5%。永豐銀行前9月稅後淨利近3年年複合成長率為18.7%，優於其他金控旗下銀行同業合計的10.9%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.1%，備抵呆帳覆蓋率1359%。
 
永豐金證券今年前9月稅後淨利30.6億元，相較去年同期增加176.1%，主要受惠於資本利得年成長1580%，且整體手收較去年同期增加9.7%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，前9月包括複委託、基金保險、借券占整體手收比重達到35%。

在海外布局部分，朱士廷指出，西進已有據點暫時不會再有動作，南進則仍在努力中，希望會有好消息，國內併購部分也有在努力中，目前海外淨營收占比約在2成左右，主要中國大陸有價證券受影響有下滑，大中華仍有12%成長占最大宗，其他北美、東協也都有成長。

至於今年獲利表現及明年股利發放是否會比今年好？朱士延說，「相信是會」，今年前3季獲利再創歷史新高，在明年經濟展望會比今年和緩下，獲利也有機會比今年更好，並再創新高，而股利來自獲利，永豐金股利來源一直有可分配盈餘與保留盈餘來配股，也不用動用資本公積配息。若以今年永豐金配現金股利0.6元，股票股利0.2元來看，配息率57%，去年配發0.8元現金及0.1元股票股利，配息率逾62%，市場預估明年有機會配息0.9元至1元左右。

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