高雄剉冰食安風暴再現？陳美雅質疑：市府教訓還沒學乖？

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陳美雅表示，數月前高雄才連環發生食物中毒案也是有關冰品配料問題，怒轟為什麼市府還沒學乖？陳美雅質疑，市府當時承諾要做好食安管理與稽查，現在看來根本是虛晃一招，還是覺得事情風頭過了就沒事，螺絲又鬆了？
陳美雅指出，近期高雄娛樂活動如演唱會、展覽等陸續增加，各縣市及外國觀光客到高雄用餐更是必備行程，食安更應該要加強把關，不要讓客人開心的來我們高雄觀光，卻吃壞肚子敗興而歸。
陳美雅強調食安如國安，人民日常生活最基本的食品衛生安全問題市府應該要擺在第一位，強烈要求市府盡快建立定期稽查機制，不要風頭過了就擺爛，別認為事情過了就沒事，人民的食安從來沒有小事。
高雄市衛生局則表示，有關台灣消保協會於今（13）日公布針對高雄市剉冰配料抽驗9件，其中8件「腸桿菌科」微生物超標，衛生局將主動派員前往不合格店家稽查抽驗。針對該會抽驗8家微生物超標業者，其中美滿冰果室、澎湖陳八寶冰、圓知圓味、典欣黑砂糖剉冰4家業者，衛生局7月執行飲冰品抽驗結果合格。
因應夏季炎熱民眾食用飲冰品需求，為保障市民食的安全，高雄市衛生局除例行定期稽查外，更自7月18日起啟動擴大冰品稽查專案，112年1月至10月總計稽查抽驗市售飲品、冰品及配料552件（冰品193件、配料155件、食用冰塊33件、飲品171件），其中1件冰品配料檢出致病菌、2件冰品及1件飲品「腸桿菌科」微生物超標，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，均依法裁處。