PLG／高雄17直播鋼鐵人被Thank You了？球團發長文「不想說再見」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過鋼鐵人持續有傳出媒體報導相關疑慮，直到去年林書豪正式加盟後，鋼鐵人才正式解釋清楚，並對外聲明駁斥不實傳言。
以下為高雄 17 直播鋼鐵人聲明：
不想說再見
高雄 17 直播鋼鐵人自成軍以來在陽光充沛的南台灣高雄深耕茁壯，堅持以「健康籃球，快樂 成長」理念，和青少年及年輕族群共同走過籃球場上場下的歡笑和淚水。
回顧成軍三年，歷經多少次的賽事過程的挫折及艱難，我們在雄親鼓勵支持下學會了不放棄的奮戰堅持。上賽季中林書豪的加入，更是讓我們看到南台灣籃球的熱情是可以沸騰，每一場的 比賽振奮了南台灣籃球的希望！
我們始終相信籃球是健康的、陽光的充滿了正能量的城市力量，我們熱愛我們耕耘的土地，我們擁抱熱愛籃球的高雄鄉親，愛籃球也因此讓我們更愛你們！
很不幸在我們所處的籃球環境有太多的利益捆綁及拉幫結派的私下運作，並且有心人士及地方勢力利用各種不正當的手段污名化我們球團，意圖逼廹我們退出台灣職業聯盟，利用各種手段威脅利誘壓迫我們離開所熱愛的高雄。再者，這些干擾也嚴重影響球隊各個股東繼續投資球隊的意願，有意贊助的廠商也怯步不前。
但我們不放棄！ 我們將繼續為我們的堅持與理念而奮鬥！ 就如我們深信籃球是陽光健康的全民 體育活動，繼續深耕高雄籃球的土壤，以健康正當的努力打好籃球回擊一切的陰謀！我們不放棄；快樂打籃球！因為籃球，高雄我愛你！