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《此時此刻》劉俊謙搭上人妻陳意涵！照顧過動兒《小曉》燃燒愛苗

▲演出《此時此刻》的劉俊謙（右），在電影《小曉》中又搭上人妻陳意涵，兩人為照顧過動兒燃燒愛苗。（圖／CATCHPLAY＋）
▲演出《此時此刻》的劉俊謙（右），在電影《小曉》中又搭上人妻陳意涵，兩人為照顧過動兒燃燒愛苗。（圖／CATCHPLAY＋）

記者黃雅琪／綜合報導

曾獲金馬獎提名最佳新演員的香港演員劉俊謙，除了演出台劇《此時此刻》與郭雪芙相戀，在本屆金馬獎入圍7項大獎的電影《小曉》中也有精采表現，他飾演患有過動症的小曉（林品彤飾演）的班導師保羅，同時也與其母親薇芳（陳意涵飾演）有過從甚密的關係。

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▲劉俊謙在電影《小曉》中演出帥哥老師保羅。（圖／CATCHPLAY＋）
▲▼劉俊謙在電影《小曉》中演出帥哥老師保羅。（圖／CATCHPLAY＋）
▲劉俊謙在電影《小曉》中演出帥哥老師保羅。（圖／CATCHPLAY＋）
 
從旁觀者的角度來看這對母女，除了會發生在任何親子之間的相愛相殺，更多的是因為小曉的輕微過動症而對彼此的束縛，在學校同學無法理解她的不同而引發許多問題，小曉希望媽媽能理解她的混亂，但媽媽累積的情緒已瀕臨崩潰！由劉俊謙飾演的老師則成為她們在窒息生活中的慰藉。

▲劉俊謙（左）在電影《小曉》中，化身陳意涵（右）、林品彤背後的陽光。（圖／CATCHPLAY＋）
▲劉俊謙（左）在電影《小曉》中，化身陳意涵（右）、林品彤背後的陽光。（圖／CATCHPLAY＋）
關於這三人之間的關係，劉俊謙解讀道：「這三個角色看似親近，其實非常疏離，這部電影中的每一個人都是很孤單的，就像你跟我一樣，每天都很努力的在生活、往前走，但有時也同樣感覺被困在生活裡面，就像籠中的貓頭鷹一樣。」

演出保羅老師的劉俊謙，覺得與角色有同樣的心境：「我們都是一個人來到台灣離鄉背井工作，狀態是很貼近的，如何在異鄉好好表現、生存，很孤獨也很寂寞，想要感情有個歸屬，在《小曉》中的保羅老師面對的內心困境，其實與我本人是一樣的。」電影《小曉》12月8日上映。

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