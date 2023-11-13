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國內首例猴痘死亡！延誤就醫又發現已染HIV　 醫師籲2重點預防重症死亡

▲國內首例猴痘死亡！延誤就醫又發現已染HIV　 醫師籲2重點預防重症死亡
▲國內首例猴痘死亡！延誤就醫又發現已染HIV　 醫師籲2重點預防重症死亡

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疾管署今（7）日公布，國內出現首例猴痘（Mpox）死亡個案，這名個案在今（112）年8月就出現相關症狀，但遲至9月11日才就醫後經通報確診猴痘，就醫時身體免疫狀況極差，後續檢驗還發現這名個案也有HIV感染。

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疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案並不是同時間感染猴痘、HIV病毒，而是之前就已處於HIV感染狀態，不過因為過去沒有做篩檢，所以沒辦法確認並做治療，又在免疫力非常低下的狀況感染猴痘，因而產生相當高的死亡風險，針對此個案，疾管署也呼籲愛滋篩檢、猴痘疫苗接種等2衛教重點。

30多歲男確診猴痘才知也染HIV　治療51後不幸病逝

國內出現首例猴痘死亡個案，林詠青醫師提到，這名個案為北部30多歲男性，在8月出現皮潰瘍的症狀，9月上旬皮膚潰瘍的情形擴大、惡化，潰瘍部位已經形成壞疽，並發現口腔裡有念珠菌感染。

就醫後發現這名個案免疫低下情況相當嚴重，經醫院檢驗後不僅有猴痘感染，也診斷出有HIV感染。林詠青醫師表示，個案不知道自己有潛在疾病病史，HIV感染是第一次診斷出來，住院後收治負壓隔離病房治療，使用抗生素、猴痘抗病毒藥物、HIV治療藥物，並經過數次外科手術清創。

然而伺機性感染的情況一直持續惡化，潰瘍、壞疽的感染情況也沒有好轉，在住院期陸續併發腹腔內感染、敗血性休克，經過51天的住院治療，最後仍在11月1日不幸病逝。

免疫低下、延誤就醫影響病情　醫師呼籲注意2重點

雖然大部分感染猴痘的患者，症狀都較輕微，可能會有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大、皮膚病灶等情形，但大多數都可在數週內康復痊癒。不過，兒童、免疫功能低下者可能會有敗血症、肺炎、腦炎等重症。

林詠青醫師提到，國內首例猴痘死亡個案，主要可能也是因為免疫力低下、延遲就醫，所以沒辦法得到及時診斷、治療，因此提出以下2點呼籲：

  • 愛滋篩檢：
篩檢方式可以透過匿名篩檢或自我篩檢等管道進行，有無套性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如：感染性病、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物等），每3至6個月篩檢1次，及早發現及早治療。

  • 猴痘疫苗：
符合猴痘疫苗接種條件民眾，應及早完成2劑疫苗接種，以達9成保護力及避免重症發生。接種後約需2週才有完整保護力，目前全國有155家合作醫療院所可提供接種服務。

民眾可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59838

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