▲國內首例猴痘死亡！延誤就醫又發現已染HIV　 醫師籲2重點預防重症死亡

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30多歲男確診猴痘才知也染HIV 治療51後不幸病逝國內出現首例猴痘死亡個案，林詠青醫師提到，這名個案為北部30多歲男性，在8月出現皮潰瘍的症狀，9月上旬皮膚潰瘍的情形擴大、惡化，潰瘍部位已經形成壞疽，並發現口腔裡有念珠菌感染。
就醫後發現這名個案免疫低下情況相當嚴重，經醫院檢驗後不僅有猴痘感染，也診斷出有HIV感染。林詠青醫師表示，個案不知道自己有潛在疾病病史，HIV感染是第一次診斷出來，住院後收治負壓隔離病房治療，使用抗生素、猴痘抗病毒藥物、HIV治療藥物，並經過數次外科手術清創。
然而伺機性感染的情況一直持續惡化，潰瘍、壞疽的感染情況也沒有好轉，在住院期陸續併發腹腔內感染、敗血性休克，經過51天的住院治療，最後仍在11月1日不幸病逝。
免疫低下、延誤就醫影響病情 醫師呼籲注意2重點雖然大部分感染猴痘的患者，症狀都較輕微，可能會有發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腺腫大、皮膚病灶等情形，但大多數都可在數週內康復痊癒。不過，兒童、免疫功能低下者可能會有敗血症、肺炎、腦炎等重症。
林詠青醫師提到，國內首例猴痘死亡個案，主要可能也是因為免疫力低下、延遲就醫，所以沒辦法得到及時診斷、治療，因此提出以下2點呼籲：
- 愛滋篩檢：
- 猴痘疫苗：
民眾可至疾管署全球資訊網/猴痘專區/猴痘疫苗/猴痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下( https://gov.tw/3SG )查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59838
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