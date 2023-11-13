Joeman無懼涉毒風波再上新片！「台北對決東京」飆破10萬人觀看
百萬YouTuber網紅Joeman，日前遭檢方查出持有並吸食二級毒品大麻，引發社會關注，雖然已被無保請回，且以毒品罪進行偵辦，未來至少面臨3年以下的有期徒刑，但Joeman強調，他的頻道絕對不會中斷。繼事發當晚上片後，今（13）日Joeman再度更新「Joe是要對決」，並砸下重金從台北飛往東京，比較兩地的鐵板燒，沒想到才上架不到2個小時，就突破10萬人次觀看。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman在影片下方簡介表示，「第三集鐵板燒對決！想不到吧！我們居然找到更便宜的鐵板燒。」並邀請到屏東美食霸主的蛇丸擔任來賓，兩人先是在新北市三重區品嚐比屏東還要便宜的鐵板燒之後，竟然直接搭機飛往日本東京一探日幣要價69500元（約台幣14812元）的奢華鐵板燒。
為了融入高貴餐廳的氛圍，Joeman、蛇丸還特地換上全套的西裝享用，而到了最後揭曉菜單的環節，一打開竟然要價日幣16萬6800元（約台幣35623元），讓兩人嚇到狂叫，直呼，「一餐吃了10幾萬日圓！一個月的薪水就去了捏！」光是烏龍茶兩人就喝了5800日幣（一杯1450日幣，約台幣308元）。
影片曝光後，粉絲紛紛留言，「很棒！希望能做一期會客菜對決，俗話說危機就是轉機，這個企劃搭配時事肯定會炸」、「對決節目不能停，吃飯一定要配九妹的影片」、「太好看！每週一固定看Joe是要對決，千萬不能停更」、「禮拜一就是要看這個節目，拜託繼續拍下去！」
Joeman遭爆吸毒風波後，隔天立刻發出影片向社會大眾道歉，證實自己有吸毒的過往，但他強調自己是非常熱愛創作的，並承諾「Joe是要對決」會繼續拍攝，並強烈希望節目不要中斷，「我會努力多囤一些影片。」截稿前，Joeman的新影片已經擁有14萬人次點閱。
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