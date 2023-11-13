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打造寵物友善城市　郭倍宏提開放「寵物搭三鐵」等政見

▲高市第6選區立委參選人郭倍宏今天發表「友善寵物」政見，提出包括加強為流浪動物植晶片、「寵物搭三鐵」開放寵物友善車廂，以及選區內建造一座「寵物專屬公園」等政見。（圖／截自郭倍宏臉書）
▲高市第6選區立委參選人郭倍宏今天發表「友善寵物」政見，提出包括加強為流浪動物植晶片、「寵物搭三鐵」開放寵物友善車廂，以及選區內建造一座「寵物專屬公園」等政見。（圖／截自郭倍宏臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

高市第6選區立委參選人郭倍宏今(13)日發表「友善寵物」政見，不僅提出包括加強伴侶動物飼主責任、為流浪動物植晶片、「寵物搭三鐵」開放寵物友善車廂，以及選區內建造一座「寵物專屬公園」，供寵物盡情奔跑遊憩，打造動物友善城市等政見外，也特別出動主角「戰倍犬」Sammy，郭倍宏競總發言人林于凱強調，郭政見核心目標，是希望減少流浪動物數量。

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▲郭倍宏競選團隊也認為伴侶動物不只是出遊需要搭車，許多偏遠地區的伴侶動物醫療資源缺乏，若能有多一個大眾運輸的選項，可以更好的移動到醫療院所就醫，減輕飼主與伴侶動物的就醫負擔。（圖／郭倍宏競辦提供）
▲郭倍宏競選團隊也認為伴侶動物不只是出遊需要搭車，許多偏遠地區的伴侶動物醫療資源缺乏，若能有多一個大眾運輸的選項，可以更好的移動到醫療院所就醫，減輕飼主與伴侶動物的就醫負擔。（圖／郭倍宏競辦提供）
高雄市第六選區立委參選人郭倍宏自今天起每週一至週五早上九點固定舉辦「媒體早餐聯誼會」。首日早餐會的主角是「狗勾」「戰倍犬」Sammy，不僅成為媒體聯誼會的主角，還立刻成為全場談論伴侶動物寵物已經成為人生活中重要的陪伴，甚至是家人議題政見時最吸睛且大家搶著合照的明星。

郭倍宏臉書昨天也預告指出，我們城市正面臨一項嚴重的社會問題，就是流浪動物數量不斷增加，已對這些動物的生命和我們社會的健康都構成威脅。為了應對這挑戰，發言人林于凱認為，應該推出以下三項政策：「加強伴侶動物飼主責任」，以及「落實晶片植入」、「打造寵物專屬公園」。

林于凱指出，這項政策的核心目標，是希望減少流浪動物數量。林于凱還說，太多的寵物被遺棄或失蹤，導致牠們無家可歸，遭受不必要的痛苦。晶片植入是一種簡單而有效的方式，讓失蹤的寵物能更容易被找回，同時也有助於減少不負責任的遺棄行為。

林于凱認為，養寵物是一項重大責任，應確保每位飼主都能提供適當的照顧和關愛。」而他也認為，植入晶片可以要求飼主登記和追蹤自己的寵物，確保它們能得到最好的照顧。讓我們的城市成為一個尊重和保護動物權益的典範。

其次，主張「寵物搭三鐵」，開放寵物友善車廂，打造伴侶動物友善城市！林于凱說，郭倍宏博士也提倡「開放寵物友善專門車廂」，讓大家可以和心愛的毛小孩一同出遊，創造更多的「伴侶動物友善場所」。

不僅如此，伴侶動物不只是出遊需要搭車，許多偏遠地區的伴侶動物醫療資源缺乏，若能有多一個大眾運輸的選項，可以更好的移動到醫療院所就醫，減輕飼主與伴侶動物的就醫負擔。林于凱再次強調，「一座文明的城市，應該是善待動物的城市。」讓我們一同努力，建立一個充滿愛心與責任感的城市！

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