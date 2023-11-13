打造寵物友善城市　郭倍宏提開放「寵物搭三鐵」等政見

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郭倍宏臉書昨天也預告指出，我們城市正面臨一項嚴重的社會問題，就是流浪動物數量不斷增加，已對這些動物的生命和我們社會的健康都構成威脅。為了應對這挑戰，發言人林于凱認為，應該推出以下三項政策：「加強伴侶動物飼主責任」，以及「落實晶片植入」、「打造寵物專屬公園」。
林于凱指出，這項政策的核心目標，是希望減少流浪動物數量。林于凱還說，太多的寵物被遺棄或失蹤，導致牠們無家可歸，遭受不必要的痛苦。晶片植入是一種簡單而有效的方式，讓失蹤的寵物能更容易被找回，同時也有助於減少不負責任的遺棄行為。
林于凱認為，養寵物是一項重大責任，應確保每位飼主都能提供適當的照顧和關愛。」而他也認為，植入晶片可以要求飼主登記和追蹤自己的寵物，確保它們能得到最好的照顧。讓我們的城市成為一個尊重和保護動物權益的典範。
其次，主張「寵物搭三鐵」，開放寵物友善車廂，打造伴侶動物友善城市！林于凱說，郭倍宏博士也提倡「開放寵物友善專門車廂」，讓大家可以和心愛的毛小孩一同出遊，創造更多的「伴侶動物友善場所」。
不僅如此，伴侶動物不只是出遊需要搭車，許多偏遠地區的伴侶動物醫療資源缺乏，若能有多一個大眾運輸的選項，可以更好的移動到醫療院所就醫，減輕飼主與伴侶動物的就醫負擔。林于凱再次強調，「一座文明的城市，應該是善待動物的城市。」讓我們一同努力，建立一個充滿愛心與責任感的城市！